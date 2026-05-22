Diplomatik kriz derinleşiyor: İsrail İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatabilir

İsrail yönetiminin Türkiye ile yaşanan diplomatik gerilimin ardından İstanbul Başkonsolosluğu’nun geleceğini tartıştığı öne sürüldü. BBC Türkçe’nin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, görüşmelerde konsolosluğun kapatılması ihtimali masada yer alırken, henüz resmi bir karar alınmış değil.

İsrail basınında Ynet Global üzerinden ilk kez gündeme gelen iddiaya göre, İstanbul’daki diplomatik personelin büyük bölümünün halihazırda Bulgaristan’dan görev yürüttüğü ifade edildi. Yerel çalışanların ise uzaktan çalışma modeline geçtiği belirtildi.

BBC Türkçe’ye konuşan kaynaklar, konsolosluğun kapatılmasına yönelik tartışmalarda iki farklı yaklaşımın öne çıktığını aktardı. Bir grup yetkili, kullanılmayan binaların ciddi maliyet oluşturduğunu savunurken, diğerleri ise böyle bir adımın ileride yeniden açılış sürecini zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

TEK TEMSİLCİLİK ANKARA OLACAK

Olası bir kapanma durumunda İsrail’in Türkiye’deki tek resmi diplomatik temsilciliği Ankara Büyükelçiliği olacak. Ancak bu büyükelçilik, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarının ardından fiilen personelsiz hale gelmiş durumda. İstanbul’daki konsoloslukta görevli diplomatların da aynı süreçte geri çekildiği belirtildi. Bu nedenle her iki temsilcilikte de uzun süredir yalnızca Türk yerel personelin görev yaptığı ifade edildi.

İstanbul’daki konsolosluk binası çevresinde 7 Nisan’da silahlı bir saldırı yaşanmış, İsrail makamları saldırıyı ayrıntı vermeden “dini istismara dayalı bir terör yapılanması” ile ilişkilendirmişti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Öte yandan Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, Gazze savaşının başlamasıyla birlikte sert biçimde gerilmiş durumda. Ankara, Tel Aviv’e yönelik temsil seviyesini düşürürken, Türkiye’nin İsrail’deki büyükelçisi de geri çağrılmıştı.

Gerilimin ekonomik boyutu da diplomatik sürece eşlik ediyor. Türkiye, 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile ithalat ve ihracatın tamamen durdurulduğunu açıklamış, bu süreçte hiçbir gümrük işlemi yapılmadığını duyurmuştu. Ankara, istisna olarak yalnızca Filistin topraklarıyla yapılan ticareti işaret ediyor.

Son dönemde ise Gazze’ye yönelik deniz ablukasını delmeyi amaçlayan yardım filoları da yeniden gerilimi artırdı. İsrail donanması, 15 Mayıs’ta Marmaris’ten Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nu durdurmuştu.

Habere göre tüm bu gelişmeler, İsrail’in Türkiye’deki diplomatik varlığını yeniden şekillendirme ihtimalini güçlendiren bir arka plan oluşturuyor. Ancak nihai kararın henüz verilmediği vurgulandı.