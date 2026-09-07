Dini festivalde facia: 10 kişi öldü 64 kişi yaralandı
Meksika'nın Temascalcingo kentinde düzenlenen bir dini festival sırasında havai fişek ekipmanlarının patlaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, savcılık soruşturma başlattı.
Meksika'nın başkenti Meksiko Şehri'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunan 66 bin nüfuslu Temascalcingo kentinde dini festival kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında patlama meydana geldi.
PATLAMA FESTİVAL SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ
Yüzlerce bölge sakininin izlediği gösteri sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirirken, 64 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevrede panik yaşanırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, patlamanın kesin nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Patlamanın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılıyor. Yetkililer, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.