Dini festivalde facia: 10 kişi öldü 64 kişi yaralandı

Meksika'nın başkenti Meksiko Şehri'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunan 66 bin nüfuslu Temascalcingo kentinde dini festival kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında patlama meydana geldi.

PATLAMA FESTİVAL SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Yüzlerce bölge sakininin izlediği gösteri sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirirken, 64 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevrede panik yaşanırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamanın kesin nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Patlamanın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılıyor. Yetkililer, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.