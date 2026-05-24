Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz'den 33 gemi geçti

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne dayandırdığı habere göre, son 24 saat içinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve çeşitli ticari gemiler dahil toplam 33 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti.

Açıklamada, geçişlerin İran donanmasının koordinasyonu ve güvenlik denetimi altında gerçekleştirildiği belirtildi. Devrim Muhafızları daha önce 21 Mayıs’ta 31, 22 Mayıs’ta 35 ve 23 Mayıs’ta ise 25 geminin boğazdan geçtiğini duyurmuştu.

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı ortak saldırıların ardından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı almıştı. Daha sonra ABD ile İran arasında 8 Nisan’da sağlanan ateşkesin ardından Pakistan’ın arabuluculuğunda görüşmeler yapılmış ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Bu gelişmeler sonrası ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan’da İran’a yönelik deniz ablukası uygulanacağını açıklamış ve Hürmüz Boğazı’na giriş-çıkış yapan İran bağlantılı gemilere müdahale edilmeye başlanmıştı.

ATEŞKESİN ARDINDAN TİCARİ GEMİLERİN İZİN VERİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

İran ise 17 Nisan’da Lübnan’da sağlanan ateşkesin ardından, İran donanmasıyla koordinasyon sağlanması şartıyla ticari gemilerin geçişine izin verileceğini duyurmuştu. Ancak ABD’nin deniz ablukasını sürdüreceğini açıklaması üzerine Tahran yönetimi boğaz geçişlerine yeniden bazı kısıtlamalar getirdiğini bildirmişti.

Süreç içerisinde ABD’nin Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda İran’a ait bazı ticari gemilere müdahale ettiği, İran’ın da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail bağlantılı olduğu belirtilen bazı gemilere el koyduğu aktarılmıştı.

(DHA)