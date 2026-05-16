Devrim Muhafızları canlı yayında silah anlattı! İran medyasında “savaş” mesajı

Ortadoğu’da ABD ve İsrail ile İran arasında gerilimin yeniden tırmanabileceğine yönelik iddialar uluslararası basında yer alırken, Tahran yönetimi dikkat çeken bir adım attı. İran’da olası bir askeri senaryoya karşı hazırlıkların hızlandığı yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken, Devrim Muhafızları’nın farklı bir hamlesi kamuoyunda tartışma yarattı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programda, Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir komutan ile bir sunucu birlikte kamera karşısına geçti. Programda, kalaşnikof tipi bir tüfeğin parçaları, çalışma prensibi ve kullanım aşamaları detaylı şekilde anlatıldı. Komutan, silahın nasıl kurulup söküleceğini uygulamalı olarak gösterirken, sunucu da sürece eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Yayın sırasında şarjör değişimi, nişan alma pozisyonu ve temel kullanım teknikleri adım adım ekrana yansıtıldı. Programın ilerleyen bölümünde ise silahın işleyişini göstermek amacıyla sembolik bir hedefe ateş açıldığı görüldü. Bu hedefin bir bayrak olduğu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

İran’daki sıkı internet kısıtlamalarına rağmen görüntüler farklı platformlara sızarken, birçok kullanıcı yayın formatını “alışılmadık ve sert bir mesaj” olarak yorumladı. Bazı yorumlarda ise bunun doğrudan dış aktörlere yönelik bir gözdağı olduğu öne sürüldü.

Uzmanlar, devlet televizyonunda verilen bu tür görüntülerin yalnızca eğitim amacı taşımadığını, aynı zamanda iç kamuoyuna ve dış aktörlere yönelik politik bir mesaj niteliği taşıdığını belirtti. Ancak bu tür yayınların bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği yorumları da yapıldı.