Dev şirketler düğmeye bastı: Milyonlarca kişi işsiz kalacak!

McKinsey Global Institute tarafından yayımlanan son rapor, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin iş dünyasındaki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. 2035 yılına kadar 11 milyon kişinin meslek değiştirmek zorunda kalacağını gösteren araştırmaya göre dev firmalar, geleneksel mesai saatlerinde masa başı çalışan personellerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli McKinsey Global Institute'un yeni raporu, küresel iş gücü piyasalarında taşları yerinden oynatacak gelişmeleri ortaya koydu. 2035 senesine kadar yaklaşık 11 milyon çalışanın mevcut mesleğini tamamen terk ederek yeni alanlara kaymak zorunda kalacağı belirtildi. Dönüşüm süreci boyunca 40 milyondan fazla yeni iş imkanı doğacak olsa da, geleneksel mesleklerde yaşanacak sert daralma iş dünyasında tedirginlik yaratıyor.

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR VE TARIM SEKTÖRÜ YAPAY ZEKANIN İLK HEDEFİNDE

Teknolojik kırılmanın en ağır darbeyi vuracağı alanların başında her sabah 09:00 - 18:00 saatleri arasında çalışan masa başı görevliler geliyor. Yaklaşık 18 milyon kişinin istihdam edildiği ofis sektöründe mesai saatlerinin yüzde 81'inin otomasyona devredilmesi ve insan gücüne olan talebin yüzde 38 oranında azalması bekleniyor. İnsan gücü ihtiyacının yüzde 43 düşeceği tarım ve balıkçılık ise en yüksek istihdam kaybının yaşanacağı alan olarak öne çıkıyor. Şaşırtıcı şekilde, teknoloji ve analitik sektöründe dahi insan gücü talebinin yüzde 22 gerileyeceği öngörülüyor.

İMALAT VE PERAKENDEDE MESAİNİN YÜZDE 60'TAN FAZLASINI MAKİNELER DEVRALIYOR

Otomasyon dalgası imalat, perakende ve hizmet sektörlerini de doğrudan sarsacak. İmalat mesailerinin yüzde 68'i, perakendenin ise yüzde 67'si tamamen makinelerin kontrolüne geçerken; bu durum üretimde yüzde 25, perakendede ise yüzde 27 oranında istihdam kaybı riski doğuruyor. Sektörel daralma tehlikesi diğer alanlara da yayılıyor: Yemek hizmetlerinde yüzde 31, ulaşım ve lojistikte yüzde 30, finans alanında ise yüzde 18'lik bir küçülme bekleniyor.

AVUKATLARIN ROLÜ DEĞİŞİYOR

İçerik üretimi, medya ve hukuk gibi alanlarda otomasyon oranı oldukça yüksek seviyelerde seyretse de, insan dokunuşuna ve özgün zekaya duyulan ihtiyaç istihdam kaybını sınırlandırıyor. Araştırmaya göre medyada çalışan talebinin yüzde 13, hukukta ise yüzde 18 oranında düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle hukuk sektöründe yapay zekanın dosya ve içtihat araştırmalarını üstlenmesiyle, avukatların rutin işlerden kurtulup stratejik kararlara daha fazla odaklanacağı ifade ediliyor.

YA DÜŞÜK ÜCRET YA TAŞINMA

Raporun en dikkat çekici sonuçlarından biri de meslek değiştirmek zorunda kalacak çalışanların geleceği oldu. İki milyonlarca çalışanın yaklaşık yüzde 45'inin yeni bir iş bulabilmek adına sil baştan eğitim alması, başka şehirlere taşınması veya daha düşük ücretli işleri kabul etmek durumunda kalabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, geleceğin iş dünyasında ayakta kalabilmenin tek yolunun eleştirel düşünme, karmaşık problem çözme ve sürekli öğrenme becerilerini geliştirmekten geçtiğinin altını çiziyor.