Dev robotlar koca bir mahalle bastı: 3D yazıcıyla sadece birkaç günde 100 tane ev yaptılar

ABD'nin Teksas eyaletinde, teknoloji şirketi ICON ile inşaat firması Lennar ortaklığında hayata geçirilen ve 3D yazıcı teknolojisiyle inşa edilen 100 konutluk mahalle tamamlandı. "Wolf Ranch" adı verilen proje, inşaat sektöründe robotik sistemlerin büyük ölçekli kullanımına yönelik önemli örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Projede, 14 metreden geniş "Vulcan" adlı 3D yazıcı robotlar kullanıldı. Dijital yapı planlarını takip eden robotlar, "Lavacrete" adı verilen özel çimento karışımını katman katman dökerek evlerin dış duvarlarını birkaç gün içinde tamamladı.

Duvarların inşasının ardından çatı, pencere, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve iç-dış mekan düzenlemeleri ise insan ekipler tarafından gerçekleştirildi.

AMAÇ KONUT ÜRETİMİNİ HIZLANDIRMAK

Projeyle ABD'de yaşanan konut açığına çözüm üretilmesi, nitelikli iş gücü eksikliğinin etkilerinin azaltılması ve inşaat sürecinin hızlandırılması hedeflendi.

Katmanlı üretim yöntemi sayesinde malzeme israfının azaltıldığı, aynı zamanda geleneksel yöntemlere göre daha verimli bir inşaat süreci elde edildiği belirtiliyor.

KASIRGALARA KARŞI DAHA DAYANIKLI TASARLANDI

Projede inşa edilen konutların, ABD'de genelde ahşap ve sıva ile üretilen geleneksel yapılara kıyasla şiddetli rüzgarlar ve kasırgalara karşı daha yüksek dayanıklılık sunacak şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

3D baskı yöntemiyle oluşturulan katmanlı duvar yapısının, Teksas'ın sıcak ikliminde doğal ısı yalıtımına da katkı sağladığı belirtilirken, evlerin metal çatılarında yer alan güneş panelleri sayesinde tükettiklerinden daha fazla enerji üretebilecek şekilde planlandığı aktarıldı.

ROBOTLAR VE İNSANLAR BİRLİKTE ÇALIŞTI

Wolf Ranch projesi, otomasyonun inşaat sektöründeki rolüne ilişkin dikkat çeken örneklerden biri oldu. Robotlar ağır ve tekrarlayan duvar örme işlemlerini üstlenirken, çalışanlar yazılım kontrolü, sistem kalibrasyonu, malzeme yönetimi ve yapı tamamlama süreçlerinde görev aldı.

2025 yılında tamamlanan proje, 3D yazıcı teknolojisinin deneysel uygulamaların ötesine geçerek büyük ölçekli konut üretiminde kullanılabileceğini ortaya koyan örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.