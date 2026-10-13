Destekçileri protestocu kadını dövdü! Trump da alkış tuttu

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası kapsamında Ohio’nun Youngstown kentinde düzenlediği miting, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını isteyen bir protestocuya yönelik şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Üzerinde “Release the Epstein Files” (Epstein dosyalarını yayınlayın) yazılı tişört taşıyan kadın, salondaki bir kişinin fiziksel saldırısına uğrarken Trump’ın kürsüden yaptığı açıklamalar da tepki çeken görüntülere yansıdı.

KADININ YÜZÜNE YUMRUK ATTILAR

Olay, Trump’ın Demokrat Senato adayı Sherrod Brown’ı eleştirdiği sırada yaşandı. Görüntülerde, Trump destekçisi olduğu belirtilen bir kişinin protestocuyu ittiği, yüzüne yumruk attığı ve saçından çektiği görüldü. Saldırganın kadının yüzünü yere doğru bastırmaya çalıştığı da görüntülere yansıdı.

Salondaki kalabalığın sloganları eşliğinde yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Ekipler, kadın protestocuyu miting alanından çıkarırken saldırıda bulunduğu görülen kişinin salonda kaldığı ve bazı katılımcılarla el sıkıştığı görüntülendi.

"ÜLKEMİZİ MAHVETMEK İÇİN PARA ALIYORLAR"

Olayın ardından konuşmasını sürdüren Trump, protestocunun siyasi rakipleri tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Bu iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmayan ABD Başkanı, protestocuları hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Hepsi para alıyor. Ülkemizi mahvetmek için solculardan para alıyorlar. Onlar pislik.”

Trump, daha sonra protestocunun fiziksel görünümü üzerinden de alaycı ifadeler kullandı. Protestocudan erkekmiş gibi söz ederek, “Diyete başlaması lazım. Şişko bir adam.” ifadelerini kullandı.

EPSTEIN DOSYALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Mitingdeki protestonun odağında, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin belgelerin açıklanması talebi vardı. Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.

Trump yönetimi, Epstein soruşturmasına ilişkin ek belgelerin yayımlanmasının gecikmesi nedeniyle hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan eleştirilerle karşı karşıya. Protestocunun tişörtündeki mesaj da bu tartışmanın miting alanına taşındığını gösterdi.