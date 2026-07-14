Deprem faciasında bilanço artıyor: Venezuela'da 4 bin 561 ölü

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin son rakamları paylaştı. Rodriguez, can kaybının 71 artarak 4 bin 561'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu bildirdi.

CAN KAYBI 4 BİN 561'E YÜKSELDİ

Rodriguez'in paylaştığı verilere göre, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yeni cenazelere ulaşılmaya devam ediyor. Afetzedelere yönelik insani yardım çalışmaları da hız kazanırken, 128 bin 324 aileye yardım ulaştırıldığı bildirildi. Depremden etkilenen bölgelerde kurulan geçici çadır kent sayısı 107'ye çıktı.

25 BİN YENİ KONUTA İHTİYAÇ VAR

Ulusal basına göre Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu öngörüyor. Yetkililer, kalıcı konut çözümleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE HASAR

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. Depremler başkent Caracas ve La Guaira eyaletinde büyük yıkıma yol açarak çok katlı binaların çökmesine ve binlerce ailenin evsiz kalmasına neden oldu.