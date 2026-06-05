Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, yeni nesil "e-Platform 3.0 Evo" mimarisi ve "Blade 2.0" batarya teknolojisiyle donatılan kompakt SUV modeli Atto 3'ü tanıttı. Aracın en dikkat çekici özelliği "FlashCharging" adı verilen şarj teknolojisi oldu.

İdeal koşullarda batarya yüzde 10'dan yüzde 70'e sadece 5 dakikada ulaşabiliyor. Bu sürede araca yaklaşık 400 kilometre menzil geri kazandırılıyor.

Hızlı şarj performansının arkasında 800 Volt elektrik mimarisi, yüksek akıma dayanıklı lityum demir fosfat (LFP) tabanlı yeni nesil Blade batarya ve gelişmiş termal yönetim sistemi yer alıyor. Aynı mimari daha önce yalnızca Porsche Taycan gibi ultra lüks segmentteki modellerde kullanılıyordu.

İKİ BATARYA SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Çin pazarında Yuan Plus adıyla satılan aracın iki batarya seçeneği bulunuyor. 57,5 kWh'lik versiyon Çin CLTC standartlarına göre 540 kilometre, 68,5 kWh'lik versiyon ise 630 kilometre menzil sunuyor.

AVRUPA VERSİYONUNDA HIZ DÜŞÜYOR

Avrupa pazarına Atto 3 Evo adıyla sunulacak modelde şarj performansı Çin versiyonunun gerisinde kalıyor. Avrupa versiyonu maksimum 220 kW şarj gücüyle yüzde 10'dan yüzde 80'e 25 dakikada ulaşabiliyor. Aradaki fark ise araçtan değil altyapıdan kaynaklanıyor.

ASIL MESELE ALTYAPI

Bir aracın 5 dakikada şarj edilebilmesi yalnızca batarya teknolojisine ek olarak şebekeden çekilecek anlık gücü kaldırabilecek bir elektrik altyapısı, sıvı soğutmalı ultra güçlü şarj kabloları ve bataryanın aşırı ısınmasını engelleyecek ekosistemin olup olmamasına da bağlı.

BYD bu altyapıyı kendi ülkesinde hızla yaygınlaştırabilecek konumda. Çin hükümeti mega şarj istasyonlarının kurulumunu büyük kaynaklarla fonluyor. Avrupa'da ise yollarda 5 dakikalık FlashCharging gücünü verebilecek istasyon bulmak şimdilik neredeyse olanaksız.

ŞARJ SÜRESİ YENİ REKABET ALANI OLDU

BYD'nin bu hamlesi sektörde yeni bir eşik belirledi. Bugüne kadar menzil uzunluğu üzerinden yarışan markalar artık "akaryakıt istasyonu hızında şarj" vaadiyle karşı karşıya. Bu durum tüm sektörü şarj teknolojisi yatırımlarını hızlandırmaya yönlendirmesi bekleniyor.