Denizin altına tam 23 tane 11 katlı bina gömdüler: 120 tane daha gömecekler

İtalya'nın lojistik kalbi Ceneviz Limanı'nı dev gemilere açmak amacıyla Ligurya Denizi'nde başlatılan devasa dalgakıran projesinde 1 kilometrelik uzunluk geride kaldı. Deniz tabanına 11 katlı bina yüksekliğindeki dev beton blokların batırılmasıyla yürütülen çalışma, Avrupa tarihinin en karmaşık denizcilik mühendisliği operasyonlarından biri sayılıyor.

AKDENİZ'İN LOJİSTİK DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Webuild şirketinin liderlik ettiği PerGenova Breakwater konsorsiyumu, Ceneviz açıklarında 6,2 kilometre uzunluğunda yeni bir açık deniz dalgakıranı inşa ediyor. 9 Haziran 2026 itibarıyla yerleştirilen 23. keson sayesinde projede 1 kilometrelik kritik sınır aşılmış durumda.

Ana hedef, 400 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip yeni nesil dev konteyner ile kruvaziyer gemilerinin limana güvenle yanaşmasını sağlamak. Proje, Avrupa ulaşım ağında kritik bir nokta olan Ren-Alp Koridoru'nda Ceneviz'in konumunu güçlendiriyor.

DENİZİN 50 METRE ALTINDA DEV OPERSAYON

Yapımı süren dalgakıran, dünyada benzeri görülmemiş bir derinlikte yükseliyor. İlk dev beton blok, deniz seviyesinin 50 metre altındaki tabana yerleştirildi.

Mühendisler deniz tabanını güçlendirmek için bugüne kadar 2,3 milyon ton çakıl serdi ve toplam 560 bin doğrusal metreye ulaşan 49 bin adet batık kolon uyguladı. Tronds Barge 33 isimli özel yarı batabilir duba vasıtasıyla taşınan dev blokların içi, batırıldıktan sonra su ve kayalarla doldurularak sabitleniyor.

11 KATLI BİNA BOYUTUNDA

Projenin en derin bölgesi için toplam 35 adet devasa beton keson planlanıyor. Bu dev blokların en büyükleri 33 metre yüksekliğe, 67 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe ulaşıyor.

Avrupa'nın en karmaşık denizcilik yatırımlarından biri yürütülüyor. Firma yetkilileri, deniz tabanının derinliği ve modüllerin devasa ölçeği nedeniyle çalışmanın benzersiz bir koordinasyon gerektirdiğini vurguluyor.

ESKİ DALGAKIRAN TAMAMEN SÖKÜLECEK

Çalışmalar aşamalar halinde ilerliyor. İlk aşamada 300 metre genişliğinde yeni bir doğu giriş kanalı açılması ve Sampierdarena kanalının büyütülmesi hedefleniyor.

İkinci aşamada ise havalimanına yakın bölümün tamamlanması ve eski dalgakıranın tamamen sökülmesi planlanıyor. Yeni yapının temelinde, eski dalgakıranın yıkımından elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeler de dahil olmak üzere milyonlarca ton kaya malzemesi kullanılıyor.