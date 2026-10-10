Denizde can veren 3 kız kardeşin ölüm nedeni belli oldu! Anneleri de aynı acı sonu yaşamış

İngiltere’de üç kız kardeşin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, aylar sonra ortaya çıkan ayrıntılar dikkat çekti. Mayıs ayında Brighton kıyılarında cansız bedenleri bulunan Jane Adetoro (36), Christina Walters (32) ve Rebecca Walters’ın (31) birlikte yaşamlarına son verdikleri, 8 Ekim’de görülen duruşmada açıklandı. Kardeşlerin anneleri Janice Adetoro da 2010 yılında Birmingham’daki Brookvale Park Gölü’nde hayatını kaybetmişti.

Duruşma kayıtlarında Londra’nın batısındaki Greenford bölgesinde aynı evde yaşayan üç kardeşin son günlerinde yaptıkları yolculuklar ve ölüm öncesindeki hazırlıkları mercek altına alındı.

ÖNCE ANNELERİNİN YAŞADIĞI EVE GİTTİLER

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre kardeşler, 11 Mayıs gecesi taksiyle Birmingham’a gitti. Saat 23.36’da, annelerinin bir dönem yaşadığı Linton Walk adresine bırakıldılar. Bu adres, Janice Adetoro’nun 2010 yılında yaşamını yitirdiği Brookvale Park Gölü’nün yakınındaydı.

Kardeşler, 12 Mayıs günü saat 01.28’de aynı adresten alınarak Londra’daki evlerine döndü. Ancak dedektif Mark Cullimore, kadınların Birmingham’da geçirdikleri süre boyunca neler yaptıklarını gösteren herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsünün bulunmadığını belirtti.

Annelerinin ölümünden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdükleri belirtilen kardeşlerin, Brighton’a gitmeden önce neden bu ziyareti gerçekleştirdikleri kesin olarak açıklığa kavuşmadı.

BANKA HESAPLARINDAKİ PARALARI ÇEKTİLER

Duruşmada, kardeşlerin ölümlerinden önceki günlerde bazı hazırlıklar yaptıkları da anlatıldı. Polis incelemelerine göre kadınlar evlerini temizledi, borçlarını ödedi ve banka hesaplarındaki paraların bir bölümünü çekti.

Kardeşlerin annelerinin ölümünden sonra birbirlerine daha da yakınlaştıkları ve birlikte sakin bir hayat sürdürdükleri aktarıldı. Ailenin açıklamalarına göre Jane, Christina ve Rebecca’nın babalarıyla da yakın ilişkileri vardı.

Aile, kız kardeşlerin kaybının ardından yaşadıkları acıyı dile getirirken babaları Joseph Jacobson, kızlarını ailesine mutluluk veren, hayatını aydınlatan insanlar olarak tanımladı.

GECE YARISI BRIGHTON'A GİTTİLER

Üç kardeş, 12 Mayıs akşamı önceden ayarladıkları taksiyle Brighton’a hareket etti. Saat 22.21’de sahil bölgesine ulaştılar. Güvenlik kamerası görüntülerinde hayattayken son kez 13 Mayıs günü saat 02.42’de sahil yakınlarında görüldüler.

Sabah saat 05.45 sıralarında bir kişinin denizde olduğu yönündeki ihbar üzerine acil ekipler bölgeye sevk edildi. Jane Adetoro ve Christina Walters’ın cansız bedenleri cankurtaran ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Rebecca Walters’ın bedeni ise kıyıya vurdu.

Duruşmada konuşan Adli Tabip Penelope Schofield, kardeşlerin yüzme bilmediklerini ve deniz koşullarının elverişsiz olduğu bir sırada, karanlıkta suya girdiklerini belirtti. Üç kardeşin ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi ve ölümlerinin intihar olduğuna hükmedildi.

BİLGİSAYAR ARAMALARI İNCELENDİ

Polisin Christina Walters’ın dizüstü bilgisayarında yaptığı incelemede, suyla ilgili 227, intiharla ilgili ise 179 ifadeye rastlandı. Bu bulgular da duruşmada ele alındı.

Kardeşlerin mesleklerine ilişkin haberlerde Jane’in kıdemli muhasebeci, Christina’nın muhasebeci ve Rebecca’nın insan kaynakları alanında çalışan bir yönetici asistanı olduğu bilgisi yer aldı.

Sussex Polisi, eylül ayında tamamladığı soruşturmada ölümlerle bağlantılı herhangi bir suç unsuruna veya üçüncü bir kişinin müdahalesine ilişkin kanıta ulaşmadığını açıklamıştı.

Adli tabip Schofield, kardeşlerin neden hayatlarına son vermeyi seçtiklerinin ve özellikle neden Brighton’a gittiklerinin bilinmediğini ifade etti. Üç kadının oldukça özel ve gözlerden uzak bir yaşam sürmesi nedeniyle bu soruların yanıtlarının hiçbir zaman tam olarak öğrenilemeyebileceğini belirtti.