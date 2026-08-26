Deniz manzaralı evleri 56 TL'den satışa çıkardılar!

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki tarihi Naro kasabası, terk edilmiş ve kullanılmayan yapıların yeniden hayata kazandırılması amacıyla evleri sembolik 1 euro (56 TL) fiyatla satışa sunmaya başladı. Agrigento bölgesindeki ortaçağ kasabasında başlatılan program, yalnızca İtalyanlara değil, şartları karşılayan yabancılara, şirketlere, vakıflara ve çeşitli kuruluşlara da açık. Ancak 1 euroluk fiyat, mülkün gerçek maliyetinin yalnızca başlangıç noktası.

Naro Belediyesi’nin yeni sistemi, başvuruları çevrim içi ve çok dilli bir platform üzerinden yürütüyor. Temmuz 2026’da faaliyete geçen Case 1 Euro Naro platformunda satışa çıkarılan mülkler belediye tarafından ön kontrollerden geçiriliyor ve her eve özel bir kod veriliyor. Alıcılar bu kod üzerinden başvuru yaparken, başvurunun kabul edilmesi otomatik olarak mülkün kişiye tahsis edileceği anlamına gelmiyor. Belgeler, teknik koşullar ve hazırlanacak restorasyon planı belediye tarafından değerlendiriliyor.

KONUTLARIN İMAR KURALLARINA UYMASI GEREKİYOR

Ancak programdaki evlerin önemli bölümü oturulmaya hazır değil. Euronews’in incelediği ilanlarda mülklerin tamamının tadilat gerektirdiği görüldü. Alıcılar 1 euroluk satış bedelinin yanı sıra noter ücretleri, tescil ve kadastro vergileri ile mimari proje, izinler ve restorasyon masraflarını da üstlenirken yapıların güvenlik, imar ve ilgili koruma kurallarına uygun hale getirilmesi gerekiyor.

TİCARİ İŞLETME YAPILABİLİR

Naro’daki sistemin dikkat çeken taraflarından biri de evlerin kullanım alanının oldukça geniş tutulması. Alıcılar mülkü ana konut, ikinci ev, tatil evi, pansiyon veya misafirhane olarak kullanabilecekleri gibi ticari işletme ya da atölye gibi amaçlarla da değerlendirebiliyor. Bu yönüyle proje yalnızca yeni sakinler kazanmayı değil, kasabanın ekonomik hayatını da canlandırmayı hedefliyor.

Programın merkezinde ise Naro’nun yıllardır karşı karşıya olduğu nüfus kaybı ve terk edilmiş yapı sorunu var. Belediye, boş ve bakımsız binaların restore edilmesini sağlayarak tarihi merkezi yeniden canlandırmayı, turizmi desteklemeyi ve yeni ekonomik faaliyetler çekmeyi amaçladığını açıkladı.

TARİHİ YAPILARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Naro’nun cazibesi yalnızca ucuz evlerden ibaret değil. Sicilya’nın güneybatısında, Agrigento bölgesinde bulunan kasaba; Barok mimarisi, Chiaramontano Kalesi, tarihi kent merkezi ve kırsal manzaralarıyla öne çıkıyor. Kasaba ayrıca güney kıyılarına ve plajlara ulaşım açısından da avantajlı bir konumda. Forbes’a göre Naro en yakın plaja yaklaşık 20 dakikalık, güney kıyısına ise yaklaşık bir saatlik mesafede bulunuyor.

Naro böylece İtalya’da boşalan tarihi yerleşimleri yeniden canlandırmak için “1 euroluk ev” modelini kullanan çok sayıda kasabaya katılmış oldu. Sicilya’da daha önce Sambuca di Sicilia, Mussomeli, Gangi ve Troina gibi yerleşimler de benzer projelerle uluslararası ilgi çekmişti. Örneğin Mussomeli’de proje kapsamında yüzlerce evin yabancılara satılmasıyla birlikte farklı ülkelerden insanların kasabaya yerleştiği, kafe ve konaklama işletmelerinin açıldığı bildiriliyor.