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Halk TV Dünya Dehşete düşüren bilanço açıklandı: Binlerce vaka, 3 binden fazla can kaybı

Dehşete düşüren bilanço açıklandı: Binlerce vaka, 3 binden fazla can kaybı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 15 Mayıs’ta başlayan Ebola salgınında can kaybı 3 bin 95’e ulaştı.

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Dehşete düşüren bilanço açıklandı: Binlerce vaka, 3 binden fazla can kaybı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs 2026'da ilan edilen Ebola salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 95'e yükseldi.

6 EYALETTE 60 BÖLGE ETKİLENİYOR

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre Ebola salgını ülkede 6 eyaletin 60 bölgesinde etkisini sürdürüyor. Korkutan salgın kapsamında doğrulanmış vaka sayısının ise 6 bin 436'ya ulaştığı kamuoyuna bildirildi.

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Bakanlığın açıkladığı son verilere göre, 15 Mayıs günü ilan edilen salgında hem vaka sayısında hem de can kaybında artış yaşandı. Son veriler ise, söz konusu salgının KDC'de geniş bir bölgede etkili olduğunu ortaya koydu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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