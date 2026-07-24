Değerleri trilyonları aşan şirketler fabrika kurmak için bir araya geldi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Noetra konsorsiyumu, ülkedeki kronik iş gücü eksikliğini çözmek amacıyla Nvidia ortaklığıyla ulusal yapay zeka fabrikası kuruyor. 140 megavat kapasiteli tesis, 2040 yılına kadar 10 milyon robotu 18 farklı sektöre entegre etmeyi hedefliyor.

Japonya, derinleşen yaşlı nüfus krizine karşı teknoloji tarihinin en büyük yapay zeka hamlelerinden birini başlattı. Dev proje kapsamında 27 bin 500 adet Nvidia Rubin GPU ve 13 bin 750 adet Vera CPU içeren 140 megavat kapasiteli devasa bir veri merkezi inşa edilecek.

JAPONYA'NIN EN BÜYÜK YAPAY ZEKA ADIMI

Aralarında Nvidia (5.05 trilyon dolar), SoftBank (31.42 trilyon dolar), Sony (20.34 trilyon dolar) ve Honda (6.96 trilyon dolar) gibi sanayi devlerinin yer aldığı 44 şirketin oluşturduğu Noetra konsorsiyumu, ülkenin veri egemenliğini korumayı amaçlıyor.

İlk etapta 380 milyar yen (109 milyar 846 milyon TL) kamu desteği sağlanan proje için 2040 yılına kadar toplam 10,5 trilyon yenlik (3 trilyon 34 milyar TL) yatırım yapılması planlanıyor. Tesis, sanayi ve sağlık verilerini doğrudan ülke sınırları içinde işleyerek dışa bağımlılığı azaltacak.

10 MİLYON ROBOT İŞ BAŞINA GEÇECEK

Söz konusu veri altyapısı, sadece dijital yazılımları değil doğrudan fiziksel dünyada çalışan otonom sistemleri eğitecek. Yapay zeka destekli 10 milyon robot, imalat ve lojistik dahil 18 farklı sektöre konumlandırılarak üretimdeki personel eksikliğini kapatacak.

"BAĞIMSIZLIK İÇİN SON ŞANS"

Lansmanda konuşan Noetra Başkanı Hironobu Tamba, girişimin kritik teknolojilerdeki önemine dikkat çekti. Tamba, "Bu girişim Japonya'nın temel teknolojilerde özerkliğini ve bağımsızlığını yeniden kazanması adına son şans olabilir" diyerek adımın stratejik değerini vurguladı.

2028 YILINDA FAALİYETE GEÇECEK

İnşaatı Nisan 2027'de başlayacak olan dev tesisin Haziran 2028'de tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor. Proje sayesinde fabrikalarda milisaniyelik kararlar alan yapay zekâ modelleri kullanılarak iş kazalarının ve aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.