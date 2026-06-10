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Değeri tam 200 bin dolar: 100 bin tane kaçak egzotik hamam böceği yakalandı

Avustralya tarihinin en büyük yasa dışı egzotik omurgasız hayvan operasyonunda 100 binden fazla canlı hamam böceğine el konuldu. Piyasa değeri 200 bin Avustralya doları olan böceklerin itlaf edilmesine karar verildi.

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Değeri tam 200 bin dolar: 100 bin tane kaçak egzotik hamam böceği yakalandı

Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı (DCCEEW) 5 Haziran'da yaptığı açıklamayla ülke tarihinin en büyük yasa dışı egzotik omurgasız hayvan operasyonunu duyurdu. Yeni Güney Galler eyaletinin Bathurst kentinde bir ticari üreticiye düzenlenen baskında 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceği ele geçirildi.

El konulan böcekler arasında dünyanın en büyük hamam böceği türlerinden Madagaskar tıslayan hamam böceği ile dubia hamam böceği bulunuyor. Madagaskar tıslayan hamam böcekleri 5 ila 8 santimetre ulaşabiliyor ve yaklaşık 28 gram ağırlığıyla boyutu bir AA pil kadar. Dubia hamam böcekleri ise ortalama 4 santimetre uzunluğunda.

Değeri tam 200 bin dolar: 100 bin tane kaçak egzotik hamam böceği yakalandı - Resim : 1

Tahmini piyasa değeri 200 bin Avustralya doları (yaklaşık 141 bin ABD doları) olan böceklerin Yeni Güney Galler Birincil Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından insani yöntemlerle itlaf edilmesine karar verildi.

SÜRÜNGEN SAHİPLERİ NEDEN BU BÖCEKLERİ TERCİH EDİYOR?

Yasadışı hamam böceklerinin arkasında sürüngen besleme sektörü var. Bathurst'te yılan yakalayıcısı Stefanie Lesser durumu şöyle açıkladı:

"Muhtemelen maliyet açısından verimliler. Bir kertenkeleyi oldukça küçük olan üç veya dört Avustralya odun hamam böceği ile beslemek yerine, onlara sadece bir tane egzotik hamam böceği verebilirsiniz."

Değeri tam 200 bin dolar: 100 bin tane kaçak egzotik hamam böceği yakalandı - Resim : 2

Yetkililer sürüngen sahiplerini cırcır böcekleri ve "woodies" olarak bilinen odun böcekleri gibi yasal alternatiflere yönlendiriyor.

BİYOGÜVENLİK RİSKİ BÜYÜK

Avustralya'da bu egzotik türlerin ithal edilmesi, üretilmesi, satılması ve beslenmesi tamamen yasak. Söz konusu türler için hiçbir çevresel risk değerlendirmesi yapılmadığından nasıl elde edilmiş olurlarsa olsunlar yasal sayılmıyor.

İstilacı Türler Konseyi Politika Direktörü Carol Booth, egzotik hamam böceklerinin ada ülkesi için "büyük" bir biyogüvenlik riski oluşturduğunu vurguladı. Booth, "Yalnızca bu yabancı hamam böceklerinin doğada yerleşip yerli hamam böceklerini ve diğer böcekleri tehdit edebileceği için değil, aynı zamanda yeni hastalıklar getirebilecekleri için" dedi.

Değeri tam 200 bin dolar: 100 bin tane kaçak egzotik hamam böceği yakalandı - Resim : 3

400'DEN FAZLA ENDEMİK TÜR TEHDİT ALTINDA

Avustralya'da mağaralarda yaşayan soluk, kör ve kanatsız türler dahil 400'den fazla endemik hamam böceği türü bulunuyor. Bu türlerin büyük çoğunluğu kentlerde zararlı olarak bilinen hamam böceklerinden farklı olarak ağaçlarda polen, kabuk, yaprak ve çürüyen odunlarla besleniyor.

Omurgasızlardan sürüngenlere, kurbağalardan memelilere kadar birçok canlı için kritik bir besin kaynağı oluşturan yerli hamam böcekleri, ekosistemde vazgeçilmez bir rol üstleniyor.

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DCCEEW sözcüsü evcil hayvan işletmelerini ve sahiplerini uyararak, "Egzotik hamam böceklerine sahip olduğunuz, ürettiğiniz veya ticaretini yaptığınız tespit edilirse bunlara el konulacaktır ve federal yasa kapsamında cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.

Olayla ilgili henüz resmi bir dava açılmadı. Üreticinin kimliği gizli tutuluyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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