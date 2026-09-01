Daha yeni açılmıştı... 50 kişinin üzerine çıktığı köprü tören sırasında çöktü

Endonezya’nın Batı Cava eyaletine bağlı Pangandaran bölgesinde yeni hizmete açılan bir asma köprü, daha ilk dakikalarında korku dolu anlara sahne oldu. Pongpet “Merah Putih” adlı yaklaşık 60 metrelik köprü, açılış töreninin ardından kalabalığın aynı anda üzerine çıkmasıyla aniden yana yattı ve kısmen çöktü. O sırada köprüde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bildirildi.

Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 16.00 sıralarında, Pangandaran’ın Cijulang ilçesine bağlı Margacinta köyünde yaşandı. Köprünün resmi açılışı tamamlanmış, ardından aralarında Pangandaran Bölge Başkanı Citra Pitriyami, bazı yerel yöneticiler, güvenlik yetkilileri ve çok sayıda vatandaşın bulunduğu grup köprüden geçmeye başlamıştı. Ancak kısa süre içinde yapı üzerindeki insan yoğunluğu kritik seviyeye ulaştı.

HALAT BAĞLANTI NOKTASINDAN ÇIKTI

Endonezya Kara Kuvvetleri’nin açıklamasına göre, 50’den fazla kişinin aynı anda köprüden geçmesi yapının belirlenen taşıma kapasitesinin aşılmasına neden oldu. Aşırı yükün ardından köprünün yan tarafındaki taşıyıcı sling halatı ana bağlantı sisteminden çıktı. Bunun üzerine köprü zemini bir anda yana doğru eğildi.

Yaklaşık 1,8 metre genişliğindeki ve nehir seviyesinden yaklaşık 30 metre yüksekte bulunan köprünün dengesini kaybetmesiyle tören bir anda paniğe dönüştü. Köprü üzerindeki bazı kişiler dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çevrede bulunanların çektiği cep telefonu görüntülerinde, insanların yapının üzerinde güçlükle tutunmaya çalıştığı ve kalabalığın kısa sürede köprüden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

BÖLGE BAŞKANI DA KÖPRÜDEYDİ

Çökme sırasında köprüde bulunanlar arasında Pangandaran Bölge Başkanı Citra Pitriyami de vardı. Pitriyami olaydan sağ kurtulurken elinde morarma meydana geldiği ve kısa süreli şok yaşadığı bildirildi. Kamu İşleri yetkilisi Ling Ling Nugraha Senjaya ile askeri yetkililerin de bulunduğu gruptaki bazı kişiler hafif yaralandı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Köprünün aslında bölgedeki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edildiği ve açılışının bu nedenle büyük bir törenle gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak törenin hemen ardından yaşanan çökme, yapının güvenliği ve açılış sırasında alınan önlemler konusunda soru işaretlerine neden oldu.

KÖPRÜ KAPATILDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından köprü kullanıma kapatıldı. Yetkililer, yapının yeniden güvenli şekilde kullanılabilmesi için teknik değerlendirme başlattı. Özellikle taşıma kapasitesinin neden aşıldığı, kalabalığın köprüye aynı anda geçişine neden izin verildiği ve bağlantı sisteminin neden bu yük altında koptuğu araştırılıyor.

İlk resmi açıklamalarda olayın temel nedeninin kapasite sınırının aşılması olduğu belirtilirken, teknik incelemenin köprünün yapısal güvenliği ve bağlantı noktalarının durumuna ilişkin daha ayrıntılı sonuç ortaya koyması bekleniyor.