Çöp evde korkunç son! 3 yaşındaki çocuk bitler içinde can verdi

ABD’nin New York eyaletinin Corinth bölgesinde yaşayan 3 yaşındaki Joycelynn Ann Dylewski, 19 Şubat 2025’te ailesinin kaldığı sağlıksız koşullardaki evde yaşamını yitirdi. Olay, yetkililerin yaptığı incelemelerde ortaya çıkan dehşet verici detaylarla gündeme oturdu.

VÜCUDUNDAN BÖCEKLER ÇIKTI

Soruşturma dosyasına göre küçük kızın vücudunda ağır bit istilası tespit edilirken, saç ve yüz bölgesinde böcekler bulundu. İncelemeler sırasında çocuğun şapkasının içinden bir hamamböceği düştüğü bildirildi. Ayrıca dişlerinin “siyah ve çürümüş” halde olduğu kaydedildi.

Sağlık raporlarına göre Joycelynn’e anemi teşhisi konulduğu, bu durumun kalp ve iç organlarında ciddi hasara yol açtığı belirtildi. Çocuğa ayrıca kan basıncı ilacı olan klonidin verildiği, bu faktörlerin birleşiminin ölümüne katkıda bulunduğu ifade edildi.

YAŞADIKLARI EV MÜHÜRLENDİ

Evin ise adeta bir “çöp yuvası” haline geldiği, odaların atık ve dağınıklıkla dolu olduğu, koşulların yaşanamaz seviyeye ulaşması nedeniyle mülkün daha sonra yetkililer tarafından yaşanamaz ilan edilerek mühürlendiği aktarıldı.

Saratoga County Şerifi Jeffrey Brown, yaşanan durumun uzun süreli ihmalin sonucu olduğunu vurguladı. Ebeveynler Matthew Dylewski (34) ve Samantha Dylewski (33) daha önce “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasını kabul etmişti. Baba Matthew Dylewski ve anne Samantha Dylewski'ye 1 yıl 4 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMELERİ YASAKLANDI

Yargıç Davis, küçük çocuğun uzun süre ağır ihmal altında yaşadığını belirterek, “Bu tamamen önlenebilirdi ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Ayrıca çiftin hayatta kalan dört çocuğuyla 2038 yılına kadar temas kurmaları yasaklandı.

Sanıklardan Matthew Dylewski, mahkemede yaptığı açıklamada olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyerek, “Keşke ben ölseydim” ifadelerini kullandı. Samantha Dylewski ise çocuklarını koruyamadığını kabul ederek suçluluk duyduğunu belirtti.