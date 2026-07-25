Çölün ortasında mahsur kaldı: Bozulan arabasını 12 günde motosiklete çevirdi

Sahra Çölü'nde otomobili bozulan Fransız elektrikçi Émile Leray, çölde mahsur kalınca otomobilini el aletleriyle motosiklete dönüştürdü. 12 günlük çabanın ardından ürettiği 180 kiloluk araçla hayatta kalmayı başardı.

Fas'ın Tan Tan kentinden Zagora yönüne doğru 640 kilometrelik bir araba yolculunağa çıkan 43 yaşındaki Émile Leray, bölgedeki askeri kontrol noktasından geçmek istemeyince ana yoldan sapıp kayalık patikaya girdi.

Aracının ön süspansiyonunu dev bir kayaya çarpan sürücü, en yakın yerleşim yeri olan Tan Tan kentinin 32 kilometre dışında mahsur kaldı. Yanında yalnızca yarım litre su kalan Leray, yürüyerek yardım aramayı riskli bularak Citroën 2CV markalı aracını parçalamaya karar verdi.

HİÇBİR KAYNAK OLMADAN 12 GÜNDE ÜRETİLDİ

Gündüz kavurucu sıcak, gece ise dondurucu soğukla mücadele eden Fransız sürücü, otomobilin karoserini söküp kendisine rüzgardan koruyan bir sığınak yaptı. Tasarımında hiçbir kaynak, matkap veya pürmüz kullanmayan Leray, sadece el testeresi ve vidalarla otomobilin motor, şasi ve 2 tekerleğini bir araya getirdi.

Baştan 3 gün süreceğini tahmin ettiği ancak tam 12 gün süren çalışma sonucunda, freni ve egzozu bulunmayan 180 kilogram ağırlığında bir motosiklet imal etti.

ÜRETEN MÜHENDİSE BÜROKRATİK CEZA KESİLDİ

Çölden kendi ürettiği araçla çıkmayı başaran Leray, yolda devriye gezen askeri birlikler tarafından bulundu. Hikayeye inanmayan askerler kaza alanına giderek Citroën enkazını doğrulamak zorunda kaldı.

Fransız sürücüye standartlara uymayan araç kullanmaktan ceza kesilirken, el konulan araç Fas'ta bırakıldı. Sürücü bir ay sonra başka bir araçla geri gelerek motosikletini kurtardı.

Aradan geçen 30 yıla rağmen hurdaya ayrılmayan bu özel tasarım, olayın gerçekliğini kanıtlayan bir müze objesi olarak çeşitli ülkelerde sergilenmeye devam ediyor.