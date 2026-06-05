Çölün ortasında 49 kişi susuzluktan can verdi! Bayram dönüşü ölüm yolculuğu

Afrika'nın en zorlu coğrafyalarından biri olan Sahra Çölü, bu kez Kurban Bayramı dönüş yolculuğuna çıkan onlarca kişinin ölümüne sahne oldu. Nijer makamlarının açıkladığı bilgilere göre, Mali'den dönen yolcuları taşıyan bir kamyonun çölün ortasında arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetti.

Facianın, Nijer'in kuzeyindeki Agadez bölgesinde, Cezayir ve Mali sınırlarına yakın Assamaka yerleşiminin yaklaşık 80 kilometre batısında meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin Kurban Bayramı nedeniyle Mali'de bulunan ve kutlamaların ardından ülkelerine dönmeye çalışan Nijer vatandaşları olduğunu açıkladı.

ÇÖLÜN ORTASINDA ARIZALANDI

Yerel kaynaklara göre kamyon, Mali'nin Telhandek bölgesinden yola çıktı. Yaklaşık 100 kişinin bulunduğu araç, günler süren yolculuk sırasında rotasını kaybetti ve çölün derinliklerinde arızalanarak durdu. Cep telefonu sinyalinin bulunmadığı bölgede mahsur kalan yolcular, sürücü ve yardımcılarının tüm çabalarına rağmen aracı yeniden çalıştıramadı.

Zaman ilerledikçe yolcuların yanlarında taşıdığı su ve yiyecek stokları tükendi. Gündüz saatlerinde aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bölgede yardım çağırma imkânı bulunmuyordu. Agadez Valiliği, yaptığı açıklamada yolcuların "aşırı sıcaklıklar ve ikmal noktalarının bulunmadığı son derece düşmanca bir çevrede" hayatta kalmaya çalıştığını belirtti. Ancak günler süren bekleyiş ölümcül sonuçlar doğurdu.

KURTULAN 2 YOLCU YARDIM ÇAĞIRDI

Faciadan yalnızca iki kişinin sağ kurtulduğu açıklandı. Mohamed Bachir Souley ve Issa Omar isimli iki yolcu, çölün ortasından yürüyerek 50 kilometreden fazla uzaklıktaki bir su kaynağına ulaşmayı başardı. Ardından Assamaka'ya giderek yetkililere haber verdi. Bu ihbar üzerine bölgeye askeri ve sivil ekiplerden oluşan kurtarma görevlileri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin ulaştığı bölgede korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Çok sayıda kişinin cesedinin arızalanan kamyonun çevresinde ve altında bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybedenler olay yerinde açılan toplu mezarlara defnedildi.

BİR ARIZALI ARAÇ DAHA

Trajedi bununla da sınırlı kalmadı. Kurtarma ekipleri dönüş yolunda başka bir arızalı kamyon daha tespit etti. İçerisinde 60'tan fazla kişinin bulunduğu araçta yolcuların üç gündür çölde mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, susuzluk ve bitkinlik yaşayan yolculara acil yardım ulaştırırken aracın onarılmasına da destek verdi. Böylece ikinci bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Uzmanlara göre Assamaka çevresi, Batı Afrika'dan gelen göçmenlerin ve sınır ticareti yapan işçilerin kullandığı en önemli Sahra geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Bölge aynı zamanda Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin güzergâhı üzerinde yer alıyor. Uluslararası kuruluşların verilerine göre son yıllarda binlerce kişi Sahra'yı geçmeye çalışırken susuzluk, açlık ve aşırı sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti veya kayboldu.