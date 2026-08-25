Çöle dönüşen adayı bidonlarla su taşıya taşıya yeşertti

Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin güneyinde yer alan Lady Elliot Adası, 1863 yılındaki madencilik yıkımının ardından yürütülen 50 yıllık restorasyonla küllerinden doğdu.

Adaya dikilen 10 binden fazla yerli bitki ve kurulan 900'den fazla güneş paneli, çorak toprağı 700 vatoz ve yüzlerce deniz canlısının sığındığı bir cennete dönüştürdü.

Büyük Set Resifi'nin en güney ucunda bulunan Lady Elliot Adası, madencilerin ve keçilerin yok ettiği çorak topraklarını yarım asırlık çevre mücadelesiyle yeniden kazandı.

Pilot Don Adams'ın 1969 yılında uçağında taşıdığı su kaplarıyla başlattığı ağaçlandırma çalışması, adadaki ekosistemi kökten değiştirdi.

MADENCİLERİN ÇÖLE ÇEVİRDİĞİ ADA

Adada 1863 yılında başlayan guano madenciliği, toprağın yaklaşık 1 metre derinliğindeki azot zengini gübre katmanını tamamen yok etti. Bölgeye salınan keçilerin de bitki örtüsünü tüketmesiyle ada 1874 yılında tamamen bir çöle dönüştü.

Yıllarca ıssız ve çorak kalan adanın kaderi, pilot Don Adams'ın 1969 yılında bölgenin kirasını almasıyla değişti. Adams, uçağında taşıdığı 18 litrelik su bidonlarıyla adaya ekilen ilk fidanları sulayarak yeşil dönüşümün temelini attı.

10 BİNDEN FAZLA BİTKİ DİKİLDİ

Adayı 2005 yılında Adams'tan devralan Peter Gash ve ekibi, restorasyonu dev bir çevre projesine dönüştürdü. Ekip alana 10 binden fazla yerli bitki dikerken, istilacı türleri tamamen temizledi.

Tesisin enerji ihtiyacını karşılamak üzere 900'den fazla güneş paneli kuruldu ve ada sürdürülebilir bir altyapıya kavuşturuldu. Yeşeren ağaçlar sayesinde deniz kuşları adaya kitlesel olarak geri dönmeye başladı.

DENİZ CANLILARINA BESİN AKTI

Kuşların adaya bıraktığı azot zengini doğal gübreler, yağmurlarla birlikte denize sızarak su altı yaşamına adeta can suyu oldu. Akıntılarla denize karışan bu besinler, çevredeki mercanların ve balık popülasyonunun hızla çoğalmasını sağladı.

Bölgede kış aylarında yaklaşık 700 vatoz gözlemlenirken, ada yeşil kaplumbağalar ve resif köpekbalıkları için korunaklı bir yaşam alanına dönüştü. Yaşanan bu ekolojik mucize üzerine ada, 2018 yılında iklim değişikliğine karşı öncü bir koruma projesine dahil edildi.