Çölde ortaya çıkan sır! İsrail İran operasyonlarını Irak’tan yönetmiş

Amerikan basını, Ortadoğu’da yeni tartışma yaratacak bir iddiayı gündeme taşıdı. New York Times'ın bölgesel güvenlik kaynakları ile Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail, İran’a yönelik askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak’ın batısındaki çöl bölgelerinde gizli askeri noktalar oluşturdu.

Haberde, özellikle Irak’ın Ürdün ve Suudi Arabistan sınırına yakın Nuhayib bölgesinde kurulduğu öne sürülen bir tesisin aylar boyunca gizli tutulduğu belirtildi. İddiaya göre söz konusu yapı, insansız hava araçları ve hava operasyonları için lojistik destek merkezi olarak kullanıldı.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Gazeteye konuşan kaynaklar, gizli tesislerden birinin tesadüfen bir çoban tarafından fark edildiğini öne sürdü. İddiaya göre 29 yaşındaki Awad al-Shammari, mart ayında bölgeden geçerken olağan dışı askeri hareketlilikle karşılaştı. Ailesinin aktardığına göre Shammari, gördüklerini Irak güvenlik güçlerine bildirmeye çalıştıktan kısa süre sonra helikopter saldırısında hayatını kaybetti.

New York Times’ın haberinde, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve Iraklı askeri yetkililerin çölde uzun süredir şüpheli faaliyetleri izlediği ifade edildi. Irak ordusundan bazı üst düzey isimlerin, bölgede yabancı bir askeri yapılanmanın varlığına dair daha önce de istihbarat aldıkları ileri sürüldü.

İKİNCİ BİR GİZLİ ÜS İDDİASI

Haberde dikkat çeken bir başka iddia ise tesisin yalnızca keşif amaçlı kullanılmadığı yönünde oldu. Bölgesel güvenlik kaynakları, İsrail ile İran arasında Haziran 2025’te yaşanan gerilim sürecinde bu karakolun aktif rol oynadığını savundu. Aynı kaynaklar, Irak’ın batı çölünde benzer özelliklere sahip ikinci bir gizli noktanın daha bulunabileceğini öne sürdü.

ABD YÖNETİMİ HABERDAR MI?

Öte yandan Washington yönetiminin söz konusu yapılanmadan haberdar olduğu da iddialar arasında yer aldı. Haberde, ABD’li yetkililerin İsrail’in bölgedeki faaliyetlerini uzun süredir izlediği ancak kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Irak hükümeti ve İsrail makamları ise haberde yer alan iddialarla ilgili resmi bir doğrulama yapmadı. Bölgedeki gelişmelerin, İran-İsrail geriliminin Irak sahasına taşındığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.