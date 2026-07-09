Çocuk parkını yenilemek için kazı yaparken buldular: Fünyeleri üzerinde, tam 176 tane!

Yıllardır çocukların neşeyle koşturduğu İngiltere'deki bir oyun parkında yapılan kazı, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Scotts Park isimli çocuk oyun alanında yürütülen yenileme çalışmaları sırasında toprağa gömülü 176 adet patlayıcı mühimmat bulundu. Yerel halkı şoke eden bu keşif, bölgenin geçmişteki karanlık askeri geçmişini de gözler önüne serdi.

ÇOCUKLAR BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Kuzey İngiltere'nin Northumberland bölgesindeki Wooler kasabasında yaşanan olay, kapsayıcı bir oyun alanı inşa etmek isteyen işçilerin kazma vurmasıyla başladı. 14 Ocak 2025 tarihinde işçilerin metal bir nesneye rastlaması üzerine polis ve uzman temizlik ekipleri alarma geçti. Alanda yapılan detaylı tarama çalışmalarının ilk gününde 65, ikinci gününde ise 90 olmak üzere toplam 176 adet mühimmat toprağın altından çıkarıldı.

Bulunan patlayıcıların ağırlıklarının 4 ila 5,2 kilogram arasında değiştiğini aktaran yerel meclis üyesi Mark Mather, "Çocukların, yerin altında onlarca eski askeri mühimmatın gizlendiğini bilmeden o alanda oynamış olması son derece sarsıcı" diyerek yaşanan korkuyu gözler önüne serdi.

Yetkililer, mühimmatların eğitim bombası olarak sınıflandırılmasına rağmen iç şarjlarının ve fünyelerinin hala korunduğunu, bu yüzden büyük bir patlama riski taşıdığını belirtti.

PARKIN ALTINDAN ASKERİ KAMP ÇIKTI

Yapılan incelemeler, çocuk parkının bulunduğu arazinin İkinci Dünya Savaşı sırasında yerel savunma gücü olan Home Guard tarafından askeri eğitim alanı olarak kullanıldığını kanıtladı.

Savaş döneminde toprağa gömülen mühimmatların güvenli şekilde kaldırılması için 30 bin ila 40 bin sterlin arasında bir operasyon maliyeti ortaya çıktı. Maliyeti üstlenen Northumberland Bölge Konseyi, arazi genelinde başka patlayıcıların da bulunabileceği şüphesiyle çalışmaları genişletti.

Avrupa genelinde İkinci Dünya Savaşı askeri mirasları tehlike saçmaya devam ediyor. Almanya'nın Köln kentinde de yakın dönemde bulunan 3 Amerikan bombası nedeniyle 20 bin 500 kişi tahliye edilmişti. Wooler kasabasındaki olayda ise oyun parkı inşaatı tamamen durduruldu. Yerel konsey, alanın yüzde 100 güvenli olduğuna dair resmi sertifika alınana kadar çocukların parka girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.