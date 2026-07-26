Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Çin'i tayfun vurdu! 715 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'i tayfun vurdu! 715 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaşan Noul Tayfunu nedeniyle 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, tren seferlerinde ve uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Çin'i tayfun vurdu! 715 binden fazla kişi tahliye edildi

Global Times gazetesinin haberine göre, Noul Tayfunu, Guangdong eyaletine bağlı Huidong bölgesinin kıyılarını vurdu.

Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferi askıya alınırken, uçuşlarda da aksamalar yaşandı.

Çin'i tayfun vurdu! 715 binden fazla kişi tahliye edildi - Resim : 1

Bir Çin Seddi daha yapılıyor: 400 kilometre uzunlukta olacak!Bir Çin Seddi daha yapılıyor: 400 kilometre uzunlukta olacak!

715 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini ve 715 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Vatandaşlara resmi uyarıları takip etmelerini tavsiye eden yetkililer, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, heyelan, ani sel, nehir taşkını ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Çin'i tayfun vurdu! 715 binden fazla kişi tahliye edildi - Resim : 3

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, karaya ulaşmasının ardından iç kesimlere ilerlemesi beklenen Noul Tayfunu'nun Jiangşi, Hunan ve Hubey eyaletlerinde kuvvetli rüzgar ve yağışa yol açacağı, yağışların 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürebileceği belirtildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çin Fırtına Tahliye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro