Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı: Kenelerden bulaşıyor!

Çin'de nedeni belirlenemeyen yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran kişileri inceleyen bilim insanları, kene kaynaklı yeni bir virüs keşfetti. Saygın tıp yayını New England Journal of Medicine dergisinde yer alan araştırma, patojenin insanlarda ciddi hastalıklara yol açtığını tespit etti.

Uzmanların ALTNV (Asian longhorned tick nairovirus) adını verdiği yeni virüsün, Asya uzun boynuzlu keneleri aracılığıyla insanlara bulaştığı belirlendi. Araştırmacılar, virüsün ölümcül Dabie virüsü ile birleştiğinde organ yetmezliği ve can kaybı riskini katladığını bildirdi.

3 BİNDEN FAZLA HASTA İNCELENDİ

Çinli araştırmacılar, kene ısırığı geçmişi bulunan ve yüksek ateş geçiren 3 bin 163 hastanın kan örneklerini laboratuvarda analiz etti. İncelemeye alınan kişilerin yüzde 10,4'ünde yeni virüse ya da yakın dönemde geçirilmiş enfeksiyona dair antikor saptandı.

Dabie virüsü testi negatif çıkan hastalar arasında yeni virüsün görülme oranı yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşti. Patojenin kanda trombosit düşüşü yarattığı ve karaciğer dokusunda belirgin hasara yol açtığı kaydedildi.

ÇİFTE ENFEKSİYONDA CAN KAYBINA YOL AÇIYOR

Çalışma verilerine göre sadece ALTNV taşıyan 56 hastanın tamamı kalıcı hasar kalmadan iyileşti. Bu gruptaki kişilerde çoğunlukla şiddetli halsizlik ile birlikte mide ve bağırsak bozuklukları izlendi.

Ancak yeni etkenin Dabie virüsüyle birleşmesi çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Her iki virüsü aynı anda taşıyan 38 hasta arasında solunum problemleri ve akut böbrek yetmezliği gelişen 7 kişi yaşamını yitirdi.

YUMURTALARDAN YAVRULARA GEÇİYOR

Bilim heyeti virüsün yayılım dinamiklerini çözmek amacıyla 15 farklı eyaletten toplam 47 bin 428 kene topladı. Taranan kene popülasyonunun yüzde 1,29'unun bu tehlikeli genetik materyali bünyesinde taşıdığı kanıtlandı.

Araştırmalar, taşıyıcı kenenin virüsü larva aşamasından yetişkinliğe ve doğrudan kendi yumurtalarına aktarabildiğini gösterdi. Biyolojik aktarım kabiliyeti nedeniyle etkenin kene nesilleri boyunca canlı kalabildiği vurgulandı.

KÜRESEL İSTİLA TEHLİKESİ

Virüsün insan vakaları şimdilik sadece Çin sınırlarında görülse de taşıyıcı kene türünün yayılım alanı giderek genişliyor. Asya kökenli bu kenenin ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde istilacı tür haline geldiği biliniyor.

Araştırma yazarları, her iki virüsün dolaşımda bulunduğu bölgelerde ayrıntılı tanı testlerinin acilen devreye sokulması gerektiğini bildirdi. Uzmanlar erken teşhis konulmadığı takdirde sağlık sistemlerinin büyük riskle karşılaşacağına dikkat çekti.