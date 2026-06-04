Çin'de infial! Milyonların sevgilisi köpek çalındı ​​ve vahşice katledildi

Çin'de sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri olan 8 yaşındaki Border Collie cinsi köpek Chutou, çalındıktan sonra bir restorana satılarak kesildi ve yendi. Yaşanan bu korkunç olay, sosyal medyada 1,5 milyondan fazla takipçisi olan köpeğin sahibini yasa boğarken, ülkede hayvan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

YURTDIŞI SEYAHATİNDE BABASINA EMANET ETMİŞTİ

Çinli seyahat blog yazarı Guo ve köpeği Chutou, ülkenin TikTok versiyonu Douyin'de paylaştıkları maceralarla internet yıldızı haline gelmişti. Guo, 2018 yılında henüz 3 aylık bir yavruyken 2000 yuan'a (300 dolar) satın aldığı can dostunu, bir yurtdışı seyahati öncesinde babasına emanet etti.

AsiaOne'ın aktardığına göre, Guo'nun babası tarlada çalışırken köpeği de yanında götürdü. Chutou ise o sırada aracın yakınlarında bulunuyordu. Sevimli köpek, 11 Mayıs'ta babasının gözetimindeyken bir anda ortadan kayboldu.

GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Tüm aramalara rağmen Chutou bulunamayınca güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kayıtlarda, bir çiftin elektrikli motosiklet ile gelerek köpeği ailenin evinin yakınından alıp götürdüğü belirlendi.

Acı haberi alan blog yazarı Guo, seyahatini yarıda keserek hemen köpeğini aramak için geri döndü.

KESİLDİĞİ VE YENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olaydan 2 hafta sonra Guo, hırsızlıktan şüphelendiği bir adamı bulmayı başardı ve köpeğini geri getirmesi karşılığında ona 10.000 yuan (yaklaşık 1.500 dolar) teklif etti.

Ancak The Post'un aktardığına göre, talihsiz köpeğin çoktan 180 yuan (27 dolar) gibi bir ücret karşılığında bir restorana satıldığı, orada kesildiği ve yendiği ortaya çıktı.

"KÖPEK ÖLDÜ, YAYGARA KOPARMAYI BIRAKIN"

Şüpheli şahıs, Chutou'yu "sahipsiz bir köpek" sandığını iddia ederek kendini savundu. Ancak sahibi Guo, köpeğinin boynunda tasması ve GPS takip cihazı olduğunu belirtti.

Şüphelinin hiçbir pişmanlık duymadan, "Köpek öldü, bu yüzden yaygara koparmayı bırakın. Ben yasayı çiğnemedim" dediği bildirildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI, HALK AYAKTA

Henan eyaletinin Ningling ilçesindeki emniyet güçleri olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. sahibi Guo ise yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Olay, Çin'de internet kullanıcıları arasında çok büyük bir öfkeye yol açtı.

ÇİN'DE KÖPEK ETİ TİCARETİ VE YASAL BOŞLUKLAR

Humane Society International (HSI) verilerine göre, Çin'de köpek eti ticareti için yılda tahminen 10 milyon köpek katlediliyor ve bu et nüfusun yüzde 20'sinden azı tarafından tüketiliyor.

2016 yılında yapılan ülke çapındaki bir anket, Çin vatandaşlarının çoğunluğunun bu ticaretin tamamen yasaklanmasını istediğini ve neredeyse yüzde 70'inin hayatı boyunca hiç köpek eti yemediğini ortaya koymuştu.

Bazı Çin şehirlerinde köpek ve kedi tüketimi yasaklanmış olsa da, ülkede genel bir ulusal evcil hayvan koruma yasası bulunmuyor ve evcil hayvanlar yasal olarak halen "mal mülk" statüsünde değerlendiriliyor.