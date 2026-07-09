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Çin'de ayakkabı fabrikasında yangın! En az 28 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Fucien eyaletindeki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 28 kişi yaşamını yitirirken, Devlet Başkanı Şi Cinping, yangının nedeninin hızla araştırılması için talimat verdi.

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Çin'de ayakkabı fabrikasında yangın! En az 28 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Fucien (Fujian) eyaletine bağlı Cinciang (Jinjiang) bölgesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın, onlarca kişinin hayatını kaybettiği büyük bir faciaya dönüştü. Yerel saatle 12.04'te başlayan yangın kısa sürede fabrikanın geniş bir bölümünü etkisi altına alırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralıların sayısına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, ekiplerin binadaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çin'de ayakkabı fabrikasında yangın! En az 28 kişi hayatını kaybetti - Resim : 2

Olayın ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Şi ayrıca, yangının çıkış nedeninin en kısa sürede aydınlatılması ve benzer faciaların tekrar yaşanmaması için kapsamlı soruşturma yürütülmesini istedi.

Yangına ilişkin soruşturma sürerken, yetkililerin can kaybının artabileceği ihtimaline karşı bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ettirdiği öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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