Çin'de alçak koltuk krizi! Şi Cinping’in yanında “küçük” kalan Trump sosyal medyayı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında çekilen görüntüler, diplomatik temaslardan çok oturma düzeni tartışmalarıyla gündeme geldi. Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Trump’ın, Şi’ye göre daha alçakta kalan bir koltukta oturduğunun görülmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TRUMP MİNDERİ KALDIRTTI

Özellikle görüşme sırasında servis görevlisinin Trump’ın sandalyesindeki bir minderi kaldırdığı anların kameralara yansıması, tartışmaları daha da büyüttü. Bazı kullanıcılar minderin Trump’ın daha yüksek görünmesi için yerleştirildiğini, Trump’ın ise bunu fark ederek kaldırttığını öne sürdü. Ardından Trump’ın kamerada Şi’den daha aşağıda görünmesi, “Çin bilinçli bir protokol mesajı mı verdi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Ancak görüntüler üzerine yapılan analizlerde, durumun tamamen kamera açısı, oturma pozisyonu ve minderin kaldırılmasıyla ilgili olabileceği de belirtildi. Bazı yorumcular, kullanılan koltukların aslında benzer yükseklikte olduğunu ancak Trump’ın minder olmadan daha derine oturduğu için daha kısa görünmüş olabileceğini savundu. Çin veya ABD tarafından ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK MÜ?

Küresel medyada olay, “diplomaside sembollerin gücü” başlığı altında değerlendirildi. Özellikle Çin’in devlet protokolünde görsel mesajlara büyük önem verdiği hatırlatılırken, bazı uzmanlar bunun bilinçli bir psikolojik üstünlük gösterisi olabileceğini ileri sürdü. Buna karşılık başka yorumcular ise sosyal medyada olayın olduğundan fazla büyütüldüğünü ve resmi temasların önüne “viral görüntülerin” geçtiğini belirtti.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntülerde kullanıcılar, “Şi daha güçlü görünmek istedi”, “Trump minder istemeyince daha aşağıda kaldı” ve “Diplomaside hiçbir detay tesadüf değildir” yorumları yaptı. Bazı paylaşımlarda ise olayın tamamen optik illüzyondan ibaret olduğu savunuldu.