Çin yine şaşırtmadı! Dünyanın en akıllı otellerinden biri için düğmeye basıldı

West Artificial Island adasında inşa edilecek otelde robotlar hizmet verecek ancak bu otel Çin’de bulunan diğer robotlu otellerden farklı bir sisteme sahip olmasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Öte yandan otelin bulunduğu ada teknoloji odaklı bir turizm alanı olarak geliştirilmesiyle ön plana çıkıyor.

TEKNOLOJİ CENNETİ

Yeni nesil teknolojilerle donatılması beklenen otelin en özel yanı birçok farklı hizmetin robotlar tarafından gerçekleştirilecek olması. Resepsiyon, check-in, oda servisi, temizlik, yiyecek-içecek servisi, bagaj taşıma gibi alanlarda robotların aktif olarak kullanılması planlanıyor.

Zhongshan Link üzerindeki yapay bir adaya inşaa edilecek devasa otel teknoloji deneyimini de başka bir seviyeye yükseltecek. Bu sistemde robotların en öne çıkan özelliği tek tip görevlendirme yerine farklı görevlerde de rol alabiliyor olmaları olacak.

Farklı görevlerde tek tip robot modeli yerine farklı robot modelleri kullanılacak. Projeyi Çin’deki diğer robotlu otellerden ayıran dikkat çekici özelliği, robotların çalışma prensibi açısından birbirlerinden kopuk hareket etmemesi olarak gösteriliyor. Otelin 2027 yılında misafirlerini ağırlaması bekleniyor. İlk ziyaretçiler robotlu karşılama, akıllı check-in ve otonom oda talimatı hizmetlerini deneyimleyebilecek.