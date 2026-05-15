Çin ve Boeing arasında 200 uçaklık dev anlaşma

Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında yayınlanan Sean Hannity’nin programına konuk olarak zirveye dair önemli açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Trump, havacılık sektöründe dev bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.

BOEING'DEN DEV UÇAK SİPARİŞİ

Görüşme sırasında Çin tarafına belirli talepler ilettiklerini belirten Trump, bu taleplerin karşılık bulduğunu ifade etti. Şi Cinping’in havacılık sektörüne yönelik hamlesine değinen Trump, "Bugün kabul ettiği bir şey, 200 adet uçak siparişi verecek. Bu çok büyük bir şey, Boeing" ifadelerini kullanarak anlaşmanın boyutuna dikkat çekti.

İSTİHDAM VURGUSU

Söz konusu uçak satışının Amerikan ekonomisi ve iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini değerlendiren Trump, elde edilen sonucun beklentilerin üzerinde olduğunu kaydetti. ABD Başkanı konuya ilişkin olarak, "Bu çok fazla istihdam demek, çok fazla. Boeing 150 istiyordu, 200 aldılar" şeklinde konuştu.

DEV HEYET PEKİN'DE

Trump'ın Çin ziyaretinde kendisine sadece siyasi kurmayları değil, Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcileri de eşlik ediyor. Geniş bir heyetle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler yürüten Trump'ın ekibinde Boeing Üst Yöneticisi Kelly Ortberg'in, bu dev ticaret hamlesinin gerçekleştiği Pekin ziyaretinde bizzat heyette bulunduğu bildirildi.

(AA)