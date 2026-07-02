Çin seferini yapan uçakta bomba alarmı!

Filipinler'in başkenti Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'ndan Hong Kong'a hareket etmesi planlanan Philippine Airlines'a ait PR300 sefer sayılı uçuş, kalkış öncesinde yapılan bomba ihbarı nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, uçağın kalkış hazırlıkları devam ederken alınan güvenlik tehdidi ihbarı üzerine sefer askıya alındı. İhbarın ardından havalimanında güvenlik protokolleri derhal devreye alınırken, ilgili ekipler uçağa yönelik kapsamlı inceleme başlattı.

UÇAK TAHLİYE EDİLDİ

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı (NAIA) güvenlik birimleri, uçağı ve ihbarın içeriğini detaylı şekilde araştırırken, yolcuların güvenliğinin en önemli öncelik olduğu vurgulandı. Yetkililer, bu tür durumlarda uygulanan standart güvenlik prosedürlerinin eksiksiz biçimde yerine getirildiğini belirtti.

Philippine Airlines da olayla ilgili yaptığı açıklamada, Manila-Hong Kong hattında hizmet veren PR300 sefer sayılı uçuşun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak bekletildiğini doğruladı. Şirket, sürecin yürürlükteki güvenlik protokolleri çerçevesinde yönetildiğini ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan, bomba ihbarının içeriği, kaynağı ya da gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.