Çin lideri Putin'in sırrını Trump'a söyledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Pekin’de gerçekleşen zirveden sızan detaylar, diplomatik kulisleri hareketlendirdi. Şi’nin, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşına dair ruh haline yönelik yaptığı değerlendirme, Rusya’nın müttefiki tarafından bugüne kadar dile getirilen en sert ve doğrudan görüş olarak kayda geçti.

Açıklamanın, Putin’in Çin-Rus dostluk anlaşmasının 25. yılı vesilesiyle Pekin’e ulaştığı gün ortaya çıkması ise zamanlama açısından dikkat çekti.

ÇİN LİDERİ PUTİN'İN SIRRINI TRUMP'A SÖYLEDİ

Pekin'deki zirvede Şi Cinping, Donald Trump’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'yı işgal ettiği için pişman olmuş olabileceğini" ifade etti.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerde Putin veya savaşın gidişatına dair herhangi bir fikir belirtmeyen Çinli liderin bu tespiti, Pekin yönetiminin savaşa bakışındaki değişimi işaret eden en önemli veri olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray ve Çin Büyükelçiliği konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, bu sızıntı Putin’in Çin topraklarına ayak bastığı saatlerde dünya basınına yansıdı.

PUTİN'DEN ACI İTİRAF

Şi’nin bu yorumları, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonunun dördüncü yılında bir kördüğüme dönüştüğü bir atmosferde geldi.

Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Moskova yakınlarındaki hedefleri vurması, Rusya üzerindeki baskıyı artırırken, ABD Delegasyonu Başkanı Brendan Boyle durumu "yirmi birinci yüzyıl için savaşın yeniden icat edilmesi" olarak tanımladı.

Sahadaki bu zorluklar, Rusya’nın geleneksel Zafer Günü törenlerine de yansıdı. Trump’ın arabuluculuğuyla sağlanan üç günlük geçici ateşkes sayesinde düzenlenen tören, önceki yıllara göre oldukça sönük geçti.

Ukrayna lideri Zelenski'nin "törene izin verdiğine" dair açıklamalarına Kremlin sert çıksa da, bizzat Vladimir Putin törenin küçük kaldığını itiraf etti. Rus lider, geçit törenine katılması beklenen askerlerin ve teçhizatın büyük kısmının cephede savaşmak zorunda olduğunu açıkça dile getirerek ordunun içinde bulunduğu durumu teyit etti.