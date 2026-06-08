Halk TV Dünya Çin İsrail ve İran'a çağrı yaptı: Hiçbir tarafın çıkarına değil

Çin İsrail ve İran'a çağrı yaptı: Hiçbir tarafın çıkarına değil Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar hakkında konuştu. Kalıcı ateşkes çağrısı yapan Jian, ''Çatışmaların yeniden başlaması hiçbir tarafın çıkarına değil'' dedi.