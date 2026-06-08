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Halk TV Dünya Çin İsrail ve İran'a çağrı yaptı: Hiçbir tarafın çıkarına değil

Çin İsrail ve İran'a çağrı yaptı: Hiçbir tarafın çıkarına değil

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar hakkında konuştu. Kalıcı ateşkes çağrısı yapan Jian, ''Çatışmaların yeniden başlaması hiçbir tarafın çıkarına değil'' dedi.

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Çin İsrail ve İran'a çağrı yaptı: Hiçbir tarafın çıkarına değil

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını bildirdi.

''HİÇBİR TARAFIN ÇIKARINA DEĞİL''

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlediği basın toplantısında İsrail ile İran arasında yeniden başlayan çatışmaları değerlendirdi. Çin’in mevcut gerilimden endişe duyduğunu kaydeden Lin, “Çatışmaların yeniden başlaması hiçbir tarafın çıkarına değil” dedi.

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''KAPSAMLI VE KALICI ATEŞKES BİR AN ÖNCE SAĞLANMALI''

Lin, ilgili taraflara ateşkes taahhüdünü yerine getirme ve müzakerelerde kazanılan ivmeyi koruma çağrısında bulundu. Tarafların, anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik yollarla çözmesi gerektiğini söyleyen Lin, “Kapsamlı ve kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı. Orta Doğu ile Körfez bölgelerinin barış ve huzura kavuşması için gerekli koşullar oluşturulmalı” ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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