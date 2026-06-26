Çiftlikten firar etti, her yeri birbirine kattı: Bulup getiren binlerce dolar ödülü kapacak!

ABD'nin Teksas eyaletinde Real County bölgesinde egzotik hayvan yetiştiren Cedar Hollow Çiftliği'nden kaçan 3-4 yaşındaki zürafa Gracie, yaklaşık iki haftadır kayıp.

Boyu yaklaşık 3 metre olan ağlı zürafa, çiftlikteki yüksek av çitlerini aşarak kanyon bölgesinden dışarı çıkmayı başardı. Çiftlik, Gracie'nin bulunmasını sağlayacak bilgi için 5 bin dolar ödül koydu.

ŞERİFİN İLK ZÜRAFA VAKASI OLDU

Real County Şerifi Nathan Johnson, kaçış ihbarını aldığında güldüğünü itiraf etti.

Johnson, "Çünkü bu benim ilk kayıp zürafa vakam" diyerek bölgedeki egzotik hayvan kaçışlarının aslında sıradan hale geldiğini anlattı. "Daha önce antiloplarım oldu, su mandalarım oldu, maymunlarım oldu, zebralarım oldu. Bazen onları geri buluyoruz, bazen de bulamıyoruz" dedi.

Gracie en son çiftliğe yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Leakey kasabası yakınlarında bir av kamerasına yakalandı. Helikopterlerle 7 bin 500 dönümlük alanda tarama yapılmasına rağmen zürafaya ulaşılamadı.

DIŞARIDA BOL BOL YİYECEK VE SU VAR

Çiftlik müdürü Vick Jones, Gracie'nin diğer zürafalardan farklı olarak sürekli dolaşmayı ve yüksek dallardaki yaprakları yemeyi seven bir hayvan olduğunu belirtti. Mayıs ayında çiftliğe getirilen zürafanın, kanyonu çevreleyen 2,5 metrelik kapı ve kaya bloklarının bulunduğu bir köşeden dışarı çıkmanın yolunu bulduğu anlaşıldı.

Jones, Gracie'nin güvenliği konusunda endişeli olmadığını söyleyerek "Dışarıda yemesi için çok fazla yiyecek var. Bolca su var" dedi.

30 yılı aşkın süredir zürafa barındıran Cedar Hollow Çiftliği, Nubian dağ keçileri, impalalar ve antiloplar gibi egzotik hayvanları yetiştirip satan özel bir tesis. Çiftliğin bulunduğu Hill Country bölgesi, engebeli arazisi ve ılıman iklimiyle Afrika kökenli egzotik hayvanların yoğun olarak tutulduğu bir coğrafya. Ancak bu benzerlik zaman zaman kaçışlara da zemin hazırlıyor.

VİRGİNİA'DA DA İKİ YAVRU ZÜRAFA KAYBOLMUŞTU

Gracie bu ay manşetlere çıkan tek zürafa değil. Virginia yetkilileri, 2025 yılında Washington D.C.'ye yaklaşık 320 kilometre mesafedeki Natural Bridge Hayvanat Bahçesi'nden kaybolan iki yavru zürafanın bir yılı aşkın süre sonra güvenli şekilde bulunduğunu açıkladı. Kapsamlı soruşturma ve yasal süreçlerin ardından kurtarılan yavrular profesyonel bir bakım tesisine nakledildi.