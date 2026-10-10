Ceyhan’a uzanacak petrol hattının arkasındaki isim Barrack’ın arkadaşı çıktı! Desteğini esirgemedi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın geçmişte ticari ilişkiler kurduğu bir şirketin, milyarlarca dolarlık petrol koridoru planında öne çıkması Washington’da etik tartışmasını beraberinde getirdi. Reuters’ın 9 Ekim tarihli araştırması, Barrack’ın iş ortağı Ziad Ghandour’un yönettiği TI Capital’in Irak’tan Suriye’ye uzanacak petrol hattına dahil edilmesi için girişimlerde bulunduğunu ortaya koydu. Şirketin Türkiye’ye uzanması planlanan alternatif güzergâhın çalışmalarında da bulunması, projenin Ankara açısından önemini artırdı.

15 MİLYAR DOLARLIK PROJENİN ARKASINDAKİ İLİŞKİLER

Reuters’ın üç kaynağa dayandırdığı habere göre Barrack, İran savaşının başlamasının ardından Iraklı ve Suriyeli yetkililerle yaptığı temaslarda, Ghandour’un yönettiği şirketin petrol hattı projesine katılması için destek verdi. Haziran ayında Barrack ile Irak Başbakanı Ali el-Zeydi’nin yayımladığı ortak açıklamada da Kerkük-Banyas hattının yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla TI Capital ile mutabakat sürecinin ilerletilmesi kararına yer verildi.

Temmuz ayında Irak ve Suriye, TI Capital’in yanı sıra ABD’li enerji şirketi Chevron ve Katarlı UCC Holding’in yer aldığı konsorsiyumla teknik ve mali incelemeler yapılmasını öngören anlaşmalar imzaladı. Amaç, Irak petrolünü Suriye üzerinden Akdeniz’e ulaştıracak eski hattı yeniden işler hale getirmek.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre projenin maliyetinin yaklaşık 15 milyar doları bulması ve tamamlanmasının en az dört yıl sürmesi bekleniyor. Hattın yeniden gündeme gelmesinde, İran savaşı sırasında Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatının sekteye uğraması etkili oldu. Irak, petrol ihracatını tek bir kritik geçiş noktasına bağımlı olmaktan çıkarmak için alternatif güzergâhlar arıyor.

BARRACK'IN FİNANSAL BAĞLANTISI NE?

Tartışmanın merkezinde, Barrack’ın TI Capital ile bağlantılı bir gayrimenkul girişimindeki mali çıkarı bulunuyor. ABD’deki resmi mali beyanlarına göre Barrack, San Francisco yakınlarında büyük bir konut projesi geliştiren ACD-TI Oakley Investment LLC adlı girişimin kârından, belirli bir kazanç eşiğine ulaşılması koşuluyla yüzde 20’ye varan pay alma hakkını korudu. Şirket, TI Capital tarafından yönetiliyor ve Ghandour tarafından idare ediliyor.

Barrack, 2024 yılında aynı girişim için ücretli danışmanlık da yaptı. Mart 2025’te imzaladığı etik anlaşmasında ise söz konusu yatırımı elinde tutacağını bildirdi.

ABD’DE ETİK TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Reuters’a konuşan eski Beyaz Saray etik danışmanı Richard Painter, Barrack’ın Ghandour ile iş ilişkisi nedeniyle tarafsızlığı konusunda soru işaretleri doğduğunu belirtti. Painter’a göre bir kamu görevlisinin, kişisel veya ticari ilişki içinde olduğu bir tarafın dahil olduğu konuda rol üstlenmesi, doğrudan mali çıkarı bulunmasa bile etik kurallar açısından sorun yaratabilir.

Eski ABD Hükümet Etik Ofisi yöneticilerinden Don Fox da Barrack’ın şirketi desteklemesinin, kamu görevini bağlantılı kişilerin özel çıkarları lehine kullanma yasağı bakımından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Reuters’ın incelediği kayıtlara göre Barrack, TI Capital’in projedeki rolüyle bağlantılı olarak ABD Hükümet Etik Ofisi’nden özel bir çıkar çatışması muafiyeti almadı. Barrack’ın daha önce imzaladığı etik anlaşması, gayrimenkul yatırımının mali çıkarlarını doğrudan etkileyen konularda böyle bir muafiyet olmadan görev almamasını öngörüyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise iddialara karşı çıktı. Bakanlık sözcüsü, Barrack’ın Kerkük-Banyas petrol hattında herhangi bir rolü, bağlantısı veya mali çıkarı bulunmadığını savundu. Barrack’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların da ABD’nin bölgesel enerji entegrasyonuna yönelik uzun süredir devam eden politikasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

CEYHAN GÜZERGAHINDA DA AYNI ŞİRKET VAR

Dosyanın Türkiye’yi ilgilendiren diğer boyutu ise Irak’ın değerlendirdiği ikinci petrol koridoru. Irak Bakanlar Kurulu, 5 Temmuz’da Basra Petrol Şirketi’nin TI Capital, Chevron ve UCC Holding’in yer aldığı konsorsiyumla ön anlaşmalar yapmasına izin verdi. Konsorsiyumdan iki farklı ihracat seçeneğinin teknik ve mali açıdan karşılaştırılması istendi:

Basra–Hadisa–Kerkük–Ceyhan: Irak petrolünü Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaştıracak güzergâh.

Basra–Hadisa–Banyas: Petrolü Suriye kıyısındaki Banyas Limanı’na taşıyacak güzergâh.

Böylece TI Capital, hem Suriye üzerinden Akdeniz’e çıkış sağlayacak hattın hem de Türkiye’deki Ceyhan Limanı’na uzanması planlanan alternatifin fizibilite çalışmalarında yer aldı. Bu durum, şirketin Irak’ın gelecekteki petrol ihracat rotalarına ilişkin planlamasında birden fazla seçenekte bulunduğunu gösterdi.

IRAK PETROL İHRACATINDA YENİ ÇIKIŞLAR ARIYOR

Türkiye ile Irak, mevcut petrol boru hattının işletilmesini sürdürmek amacıyla 1 Ağustos’ta bir yıllık anlaşma imzaladı. Türkiye’nin Ceyhan Limanı, Irak petrolünün uluslararası pazarlara taşınmasında mevcut seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye’nin mevcut hattı Basra’ya kadar uzatma ve kapasitesini günlük 2,5 milyon varile çıkarma önerisini açıklamıştı.

Irak’ın yeni koridor arayışının arkasında ise petrol sevkiyatını çeşitlendirme ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalara karşı daha dayanıklı bir ihracat ağı kurma hedefi bulunuyor. Kerkük-Banyas hattının yeniden canlandırılması, geçmişte devre dışı kalan bir güzergâhı gündeme taşırken Ceyhan seçeneği de Irak’ın Akdeniz’e erişim planlarında önemini koruyor.

Buna karşın güzergâhların hangisinin hayata geçirileceği, finansmanın nasıl sağlanacağı ve işletme haklarının hangi şirketlere verileceği henüz netleşmedi. Şimdilik kesin olan, 15 milyar dolarlık petrol koridoru arayışının yalnızca enerji ticaretini değil, diplomatik ilişkileri ve kamu görevlilerinin ticari bağlantılarına ilişkin etik tartışmaları da gündeme taşıdığı.