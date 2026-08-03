Cesedi bavulda bulundu, zanlı cinayeti itiraf etti! Kayıp gönüllünün korkunç sonu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da cesedi bavul içerisinde bulunan İskoç vatandaşı Elisabeth-Jane Ross'un (38) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yunan polisi, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 26 yaşındaki Afgan uyruklu şüphelinin, Ross'u öldürdükten sonra cesedini bavulla taşıdığını itiraf ettiğini duyurdu.

Polisin açıklamasına göre şüpheli, Ross'un kaldığı binada temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Ross ile ise mültecilere ve evsizlere yönelik gönüllü çalışmaları sırasında tanıştığı değerlendiriliyor. Hakkında "kasten öldürme", "yağma" ve "silah yasasını ihlal" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan zanlı, Atina'nın merkezinde Ross'a ait banka kartlarıyla para çekerken tespit edilerek gözaltına alındı.

CESEDİ TERK EDİLMİŞ OTOPARKTA BULUNDU

Ross'un cansız bedeni, 18 Temmuz'da Atina'nın Kypseli semtindeki terk edilmiş bir otoparkta bir evsiz tarafından bavul içinde bulundu. Polis ekipleri bavul üzerinde şüpheliye ait parmak izlerine ulaştı. Ayrıca güvenlik kameralarına bavulu otoparka taşıyan bir kişinin yansıdığı belirtildi.

Sorgusunda suçunu kabul ettiği belirtilen zanlının, cinayetin ardından cesedi bavula koyarak terk edilmiş alana götürdüğünü anlattığı açıklandı. Polis, şüphelinin sonraki günlerde Ross'un banka kartlarını kullanarak nakit para çektiğini de belirledi. Evinde yapılan aramada ise bir kurusıkı tabanca ile bıçak ele geçirilerek bunlara el konuldu.

Ross, kaybolmadan üç gün önce Atina dışında yanında kaldığı Yunan arkadaşlarına, Kypseli'de tanıdığı Amerikalıları ziyaret edeceğini söylemişti. Ancak o günden sonra kendisinden haber alınamadı.

CİNAYETİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise cinayetin üzerini örtme girişimi oldu. Yetkililere göre zanlı, Ross'un ölümünün ardından onun cep telefonunu kullanarak yakınlarına ve arkadaşlarına mesajlar gönderdi, ayrıca Facebook hesabından paylaşımlar yaptı. Böylece Ross'un hâlâ hayatta olduğu izlenimi verilmeye çalışıldı.

Ross'un telefonundan 15 Temmuz'da bir Yunan arkadaşına gönderilen mesajda, "Biraz zamana ihtiyacım var. Bir Yunan adasına gidiyorum." ifadeleri yer aldı. Ailesine gönderilen mesajlarda ise "Bir süre yalnız kalmak istiyorum." denildi. Babası, 15-29 Temmuz tarihleri arasında kızının telefonundan mesaj almaya devam ettiğini polise bildirdi. Telefon ise Ross'un ölüm haberinin dünya basınına yansımasının ardından tamamen kapandı.

MÜLTECİ KURULUŞUNDA GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Yakın çevresinde "Lisa" adıyla tanınan Elisabeth-Jane Ross, 26 Haziran'da Atina'ya gelmişti. Yaklaşık yedi yıldır düzenli olarak Yunanistan'ı ziyaret eden Ross, özellikle Afganistan ve İran'dan gelen mültecilere tıbbi destek sağlayan One Heart adlı yardım kuruluşunda gönüllü olarak görev yapıyordu. Dindar bir Hristiyan olarak tanınan Ross'un ölümü, hem Yunanistan'da hem de İskoçya'da büyük üzüntü yarattı.

Yunan polisi olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve cinayetin kesin nedeninin araştırıldığını bildirdi.