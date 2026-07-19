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CENTCOM duyurdu: Bölgede bir ABD askeri daha öldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran güçlerinin düzenlediği saldırı sırasında hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının üçe yükseldiğini duyurdu.

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CENTCOM duyurdu: Bölgede bir ABD askeri daha öldü

ABD ile İran arasında süregelen çatışmalarda hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısı üçe yükseldi.

Daha önce ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düzenlediği saldırılara İran'ın gerçekleştirdiği misillemelerde, Ürdün'de iki askerin hayatını kaybettiğini bildiren ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM); Ürdün'ün ardından Irak'ta da bir askerin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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KUZEY IRAK'TA GÖREV YAPAN ABD ASKERİ ÖLDÜ

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Amerikan askerinin Irak'ın kuzeyinde İran'a ait düşürülen bir kamikaze İHA mühimmatının kontrollü imhası sırasında yaşanan infilak nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Irak'ın kuzeyinde görev yapan bir ABD askeri, 18 Temmuz'da düşürülen bir İran intihar insansız hava aracına (kamikaze İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında hayatını kaybetti. Olayda yaralanan ikinci bir askerin ise hafif yaralanma nedeniyle tedavisi sürüyor."

Öte yandan daha önce iki ABD askerinin cansız bedenine ulaşıldığı Ürdün'de bir cansız bedenin daha bulunduğu ve kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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