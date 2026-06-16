Cenevre masadan kalktı, yeni adres belli oldu! ABD-İran mutabakatında kritik değişiklik

Aylar süren diplomatik temasların ardından ABD ile İran arasında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat zaptında artık son aşamaya gelindi. Toplam 107 gün boyunca yürütülen yoğun görüşme trafiğinin sonunda hazırlanan belge elektronik ortamda taraflarca onaylanırken, resmi imza töreninin yapılacağı adres de netlik kazandı.

Sürecin ilk aşamalarında İsviçre'nin Cenevre kentinin ev sahipliği yapabileceği konuşulsa da, yapılan değerlendirmeler sonucunda tarihi tören için Luzern yakınlarındaki Bürgenstock bölgesi tercih edildi. Böylece dünyanın dikkatle takip ettiği diplomatik sürecin en önemli aşamalarından biri 19 Haziran Cuma günü burada gerçekleştirilecek.

BEYAZ SARAY'DA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Washington'da ise anlaşmaya ilişkin tartışmalar devam ediyor. Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibinden gelen itirazlar ve bazı istihbarat birimlerinin çekincelerine rağmen ABD yönetiminin geri adım atmadığı belirtildi. Başkanlık yönetimi, Bürgenstock'ta yapılacak törenle mutabakat zaptını resmen imzalama konusunda kararlılığını koruyor.

Ancak tarafların atacağı imzalar, sürecin sonu değil yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Resmi törenin ardından ABD ve İran arasında 60 günlük kapsamlı bir müzakere takvimi devreye girecek. Bu süreçte özellikle İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılması, denetim mekanizmalarının oluşturulması ve uygulanacak yükümlülüklerin çerçevesinin belirlenmesi gibi kritik başlıklar ele alınacak.

GÖZLER 19 HAZİRAN'A ÇEVRİLDİ

Diplomatik kaynaklara göre önümüzdeki iki ay, geçici mutabakatın kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek. Tarafların bu dönemde atacağı adımlar yalnızca ikili ilişkileri değil, Ortadoğu'daki güç dengelerini ve bölgesel güvenlik mimarisini de doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Bu nedenle gözler şimdi Bürgenstock'ta gerçekleştirilecek tarihi imza törenine ve sonrasında başlayacak zorlu müzakere maratonuna çevrilmiş durumda.