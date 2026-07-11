Cenaze töreninin ardından Mücteba Hamaney'den intikam mesajı!

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail ve ABD'nin saldırılarında hayatını kaybeden babası Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreninin ardından kamuoyuna ilk yazılı mesajını yayımladı. İran basını aracılığıyla paylaşılan açıklamada, saldırılarda yaşamını yitirenler için intikam alınacağı yönünde sert ifadeler kullanıldı.

Hamaney, "Halkımızın intikamını almak bizim görevimizdir ve kesinlikle gerçekleşecektir. Sizin ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin masum kanının intikamını, suçlu ve namuslu olmayan katillerden alacağımıza söz veriyoruz. Bu intikam, halkımızın arzusudur ve kesinlikle gerçekleşecektir. Şehit liderin ve bu iki savaşta şehit olan tüm kişilerin kanını, suçlu ve utanç verici kişilerden almaya adanmışız. Bu suçlular, huzurlu bir ölüm ve yatakta ölme hayalini mezarlarına götüreceklerdir. Onların bilmesi gereken şey, bunun benim veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığıdır. Biz olsak da olmasak da, bu gerçekleşecektir." açıklamasını yaptı.

CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN YAYINLANDI

Saldırılardan sorumlu tuttuğu kişilerin "huzurlu bir son göremeyeceğini" söyleyen Hamaney'in mesajı, cenaze töreninin hemen ardından gelmesi nedeniyle uluslararası kamuoyunda da dikkatle takip edildi.