Çaresiz kaldı: 14 yıl boyunca bir çekiç bir keskiyle dağı delip tünel açtı

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yaşayan kamyon şoförü Ramchandra Das, Kewati köyünü ana yola bağlamak için tam 14 yıl boyunca tek başına dağda tünel kazdı. Resmi makamlardan destek alamayan Das, elindeki çekiç ve keskiyle tüm köyün ulaşım izolasyonunu sonlandırmayı başardı.

Kamyon şoförü Ramchandra Das satın aldığı aracı yaşadığı yerin yakınına park edemiyordu. Bölgedeki dağ, yolu kapattığı için aracını kilometrelerce uzağa bırakmak zorunda kalan Das, sürekli hırsızlık korkusu yaşıyordu.

Kewati köyü sakinleri de her gün dağın etrafından dolaşarak 7 kilometre yürümek zorunda kalıyordu. Das, seyahat süresini azaltmak ve erişimi kolaylaştırmak için yetkililerden kurumsal bir çözüm talep etti. Devletten hiçbir yanıt alamayan çaresiz şoför işi tek başına yapmaya karar verdi.

ÇEKİÇ VE KESKİYLE DAĞI DELDİ

Das, herhangi bir ekskavatör, patlayıcı veya ağır mühendislik yapısı olmaksızın kayayı manuel olarak kesmeye başladı. Tam 14 yıl süren insanüstü bir çaba sonucunda tünel tamamlandı.

Uluslararası basında geniş yankı uyandıran tünelin ölçüleri hakkında farklı veriler bulunuyor. Reuters'a göre tünelin genişliği 14 fit yani yaklaşık 4.2 metre olarak ölçüldü. The Guardian ise tünelin uzunluğunu 10 metre, genişliğini ise 4 metre olarak sayfalarına taşıdı.

KÖYLÜLERİN ORTAK GEÇİDİ OLDU

Tamamlanan tünel sadece Das'ın kamyonunu park etmesini sağlamadı. Bu geçit tarlalara ulaşması gereken bölge sakinleri ve kırsal işçiler tarafından kullanılan ortak bir yola dönüştü.

Ramchandra Das, "Kamyonumu yaşadığım yerin yakınına park edemiyordum çünkü dağ yolu kapatıyordu" diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı. Aracını kilometrelerce uzağa bıraktığını belirten Das, hırsızların kamyonu çalmasından korktuğu için bu yola başvurduğunu vurguladı.

EFSANEVİ DAĞ ADAMINDAN İLHAM ALDI

Das'ın bu eylemi eyalette daha önce yaşanan başka bir büyük azim öyküsüyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Bihar eyaletinde karısı hastaneye yetişemeyip öldüğü için dağda 120 metre uzunluğunda geçit açan Dashrath Manjhi, Das'ın en büyük ilham kaynağı oldu.

"Dağ Adamı" olarak efsaneleşen Manjhi, çekiç ve keskiyle 22 yıl boyunca çalışmıştı. Manjhi'nin açtığı geçidin genişliği 10 metre, yüksekliği ise 8 metre olarak kayıtlara geçmişti. Das'ın hikayesi de kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.