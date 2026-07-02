Canlı yayındaki öpücük pahalıya patladı! Yüzlerce kişi infazı izledi

Endonezya'nın şeriat hukukunu uygulayan tek eyaleti olan Açe'de, TikTok üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayında öpüştükleri gerekçesiyle yargılanan bir çift, kamuoyunun önünde kırbaç cezasına çarptırıldı.

Banda Açe Şeriat Mahkemesi, 22 yaşındaki erkek ile 25 yaşındaki kadının evlilik bağı olmadan öpüştüğüne hükmederek her biri için 25 kırbaç cezası verdi. Ancak çiftin yargılama sürecinde yaklaşık dört ay tutuklu kalması göz önünde bulundurularak ceza 21'er kırbaç olarak infaz edildi.

Ceza, Banda Açe kentindeki Bustanussalatin Şehir Parkı'nda kurulan platformda yüzlerce kişinin gözü önünde uygulandı. İnfaz sırasında yüzlerini örten görevliler, geleneksel rattan kamışı kullanarak cezayı yerine getirdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Çift, 27 Şubat'ta bir otomobilde öpüştükleri sırada TikTok üzerinden canlı yayın açmış, görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine nisan ayında gözaltına alınmıştı. Savcılık, söz konusu görüntüleri soruşturmanın temel delilleri arasında gösterdi.

Mahkeme yalnızca kırbaç cezasıyla yetinmedi. Kararda, canlı yayına ait kayıtların bulunduğu cep telefonu ile USB belleğe el konulmasına ve bu dijital materyallerin imha edilmesine de hükmedildi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NDEN TEPKİ

Kararın ardından insan hakları savunucularından da tepki geldi. Uluslararası Af Örgütü'nün Endonezya Direktörü Usman Hamid, kamuya açık şekilde uygulanan kırbaç cezasının uluslararası insan hakları standartlarıyla bağdaşmadığını belirtti.

Hamid, söz konusu uygulamanın "acımasız, insanlık dışı ve insan onurunu zedeleyici" nitelikte olduğunu ifade ederek Endonezya makamlarına bu tür cezaları sona erdirme çağrısında bulundu.