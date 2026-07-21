Canlı | ABD yine saldırdı İran Körfez'i vurdu: Ortadoğu geriliminde 10'uncu gece

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırılarını üst üste onuncu gece gerçekleştirdi. İran da bu kapsamda ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme yapmaya başladı. Bu ay Ortadoğu'daki ABD üslerine yönelik çok sayıda İran saldırısında yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı Pentagon tarafından açıklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarını bu gece de sürdürerek onuncu gece üst üste hava operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlar, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatma hedefiyle devam ediyor.

Ortadoğu'daki savaşta yaşanan son gelişmeler şöyle: