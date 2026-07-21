Canlı | ABD yine saldırdı İran Körfez'i vurdu: Ortadoğu geriliminde 10'uncu gece
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırılarını art arda onuncu gece gerçekleştirdi. İran da bu kapsamda misillemelere başladı. Bu ay içinde İran saldırılarında yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırılarını üst üste onuncu gece gerçekleştirdi. İran da bu kapsamda ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme yapmaya başladı. Bu ay Ortadoğu'daki ABD üslerine yönelik çok sayıda İran saldırısında yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı Pentagon tarafından açıklandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarını bu gece de sürdürerek onuncu gece üst üste hava operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlar, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatma hedefiyle devam ediyor.
Ortadoğu'daki savaşta yaşanan son gelişmeler şöyle:
İRAN'IN 3 KENTİNDE PATLAMA SESLERİ
İran basını, ABD'nin saldırı düzenlediğini duyurmasının ardından orta kesimlerdeki İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge'de patlama sesi duyulduğunu duyurdu.
ÜRDÜN'DE İRAN FÜZE SALDIRISI
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, pazartesi akşamı üç İran füzesini düşürdüklerini duyurdu. Açıklamada, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, İran'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
CENTCOM'DAN 10'UNCU GECE SALDIRILARI AÇIKLAMASI
ABD Ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu; bu, saldırıların arka arkaya onuncu gecesi oldu. CENTCOM, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Saldırılar, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere saldırmak için kullanılan İran’ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçlıyor” dedi.