Canlı | ABD-İran savaşı hız kesmeden sürüyor: Karşılıklı tehditler sonrası şiddetli saldırılar
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'ın gemilere yönelik olası bir saldırısına karşılık İran'daki köprü ve elektrik santrallerini vurma tehdidine İran'dan sert yanıt geldi. Karşılıklı tehditleri karşılıklı bombalamalar takip etti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye füze, roket veya insansız hava aracıyla saldırması durumunda, ABD kuvvetlerinin başkent Tahran da dahil olmak üzere İran'daki köprü ya da elektrik santrallerini hedef alacağını belirtmişti. İran'dan ise bu tehditlere savaşı genişletme sinyali veren sert yanıtlar geldi. Tehditler ışığında iki taraf bu gece de şiddetli saldırılara devam ediyor.
PETROL FİYATLARINDA SIÇRAMA
Çatışmaların durma belirtisi göstermemesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin artması, küresel enerji piyasalarını olumsuz etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü yüzde 4 artarak 95 dolara yaklaştı. Analistler, bölgedeki gerilimin devam etmesi durumunda fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.
İşte savaşta yaşanan son gelişmeler...
KUVEYT'TE SALDIRI ALARMI
Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Kuveyt ordusunun X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
ABD YENİ SALDIRI DALGASINI DUYURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. Açıklamada, ''ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 17.30'da, (TSİ 00.30'da) Başkomutan'ın (Başkan Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'a ait askeri hedeflere yeni saldırılar başlattı'' ifadelerine dendi.
HUSİLER HÜRMÜZ'DE SUUDİ TANKERİ VURDU
Yemen'deki Husiler, Riyad’a uyguladıkları “deniz ablukasını ihlal eden” Suudi petrol tankerlerine saldırdıklarını iddia etti. Daha önce, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) birincil kaynak tarafından, Suudi Arabistan açıklarında kimliği belirsiz bir nesne tarafından vurulan bir gemiye ilişkin bir rapor almıştı.
İRAN'IN İKİ KENTİNDE SALDIRILAR
ABD tarafından İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti ile Irak sınırı yakınlarındaki Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.