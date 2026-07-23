Canlı | ABD-İran savaşı hız kesmeden sürüyor: Karşılıklı tehditler sonrası şiddetli saldırılar

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye füze, roket veya insansız hava aracıyla saldırması durumunda, ABD kuvvetlerinin başkent Tahran da dahil olmak üzere İran'daki köprü ya da elektrik santrallerini hedef alacağını belirtmişti. İran'dan ise bu tehditlere savaşı genişletme sinyali veren sert yanıtlar geldi. Tehditler ışığında iki taraf bu gece de şiddetli saldırılara devam ediyor.

PETROL FİYATLARINDA SIÇRAMA

Çatışmaların durma belirtisi göstermemesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin artması, küresel enerji piyasalarını olumsuz etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü yüzde 4 artarak 95 dolara yaklaştı. Analistler, bölgedeki gerilimin devam etmesi durumunda fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

İşte savaşta yaşanan son gelişmeler...