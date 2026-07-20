Canlı | ABD-İran çatışmaları üst üste 9'uncu gününde
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla bu gece dokuzuncu kez üst üste hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'da Körfez'e misillemelere başladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava operasyonlarının bu gece de devam ettiğini resmen açıkladı. Bu, art arda dokuzuncu gece gerçekleştirilen saldırı dalgası olarak kayıtlara geçti. Operasyonların, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarında kullanılan askeri kabiliyetlerini hedef aldığı belirtildi. Açıklamadan sonra İran, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misillemelere başladı.
YENİ HAVA SALDIRISI DALGASI
CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece başlatılan yeni dalga ile İran'ın bölgedeki varlığına yönelik baskının sürdürülmesi amaçlanıyor. Saldırıların kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, operasyonların "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaret güvenliğini tehdit eden unsurları hedef aldığı" belirtildi.
BİR ABD ASKERİ DAHA ÖLDÜ
CENTCOM, Irak'ın kuzeyinde yaşanan ayrı bir olayda bir ABD askerinin öldüğünü de duyurdu. Açıklamaya göre, daha önce bölgede düşürülen bir İran insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü bir şekilde imha edilmesi sırasında meydana gelen olayda asker hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
İşte son gelişmeler...
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİDE YANGIN BİLDİRİLDİ
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında bir gemide yangın çıktığı açıklandı. Yangının kaynağına ilişkin ise henüz bilgi verilmedi. Daha sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapmak isteyen gemilerin hedef alındığını açıkladı.
İRAN SALDIRILARI SONRASI BAHREYN'DE DE ALARM
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halktan en yakın güvenli yere gitmeleri istendi. Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye alındığı belirtildi.
İRAN KUVEYT'E MİSİLLEME YAPTI
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan ülke topraklarına atılan İHA’lara karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.