Canlı | ABD-İran çatışmaları üst üste 9'uncu gününde

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava operasyonlarının bu gece de devam ettiğini resmen açıkladı. Bu, art arda dokuzuncu gece gerçekleştirilen saldırı dalgası olarak kayıtlara geçti. Operasyonların, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarında kullanılan askeri kabiliyetlerini hedef aldığı belirtildi. Açıklamadan sonra İran, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik misillemelere başladı.

YENİ HAVA SALDIRISI DALGASI

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece başlatılan yeni dalga ile İran'ın bölgedeki varlığına yönelik baskının sürdürülmesi amaçlanıyor. Saldırıların kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, operasyonların "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaret güvenliğini tehdit eden unsurları hedef aldığı" belirtildi.

BİR ABD ASKERİ DAHA ÖLDÜ

CENTCOM, Irak'ın kuzeyinde yaşanan ayrı bir olayda bir ABD askerinin öldüğünü de duyurdu. Açıklamaya göre, daha önce bölgede düşürülen bir İran insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü bir şekilde imha edilmesi sırasında meydana gelen olayda asker hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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