Çamurlu tarladan tarihi servet çıktı: Tam 60 kilo ağırlığında

İki amatör defineci, Birleşik Krallık tarihine damgasını vuran bir arkeolojik keşif gerçekleştirdi.

Kuzey Galler'de çamurlu bir tarlada arama çalışmaları yapan David Moss ve Ian Nicholson, yerin 50 santimetre derinliğinde, Roma İmparatorluğu dönemine ait yaklaşık 15 bin sikkeden oluşan dev bir define buldu.

PARALARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 60 KİLOGRAM

İki büyük kil çömlek içine yerleştirilmiş bu tarihi paraların toplam ağırlığı 60 kilogramı (130 pound) geçti.

Sikkeler, detaylı inceleme yapılması için Cardiff Ulusal Müzesi’nin laboratuvarlarına gönderildi. David Moss, 2018’de aynı bölgede daha küçük bir Roma hazinesi bulmuş ve arazide hala keşfedilmemiş kalıntılar olabileceği düşüncesiyle çalışmalarını sürdürmüştü.

''SADECE DEĞERSİZ DEMİR PARASI BULACAĞIMI DÜŞÜNMÜŞTÜM''

David Moss açıklamasında, "Bu derinlikte sadece değersiz bir demir parçası bulacağımı düşünmüştüm. Ancak kazdıkça içi ağzına kadar sikke dolu bir kil çömleğin kenarına ulaştım." dedi.

Uzmanlar, paraların kökeninin kime ait olduğunu araştıracak.