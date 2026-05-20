Cami saldırısının ardındaki sır perdesi aralanıyor! Saldırganlar internette tanışmış

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma derinleşirken, yetkililer olayın perde arkasına dair yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, saldırıyla ilgili ilk ihbarın alınmasının ardından polis ekiplerinin yaklaşık dört dakika içinde olay yerine ulaştığını açıkladı. Wahl, cami ve okulun bulunduğu yerleşkeye giren ekiplerin ilk olarak İslam Merkezi önünde üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştığını söyledi.

Polis ekiplerinin daha sonra cami ve okul binasında güvenlik taraması yaptığı, içeride bulunanların tahliye edildiği belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, saldırının ardından başlatılan çalışmalarda 17 ve 18 yaşındaki iki şüphelinin olay yerine birkaç blok uzaklıkta bir araç içinde ölü bulunduğunu duyurdu. Şüphelilerin ölüm nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

FBI’ın San Diego ofisinden sorumlu özel ajan Mark Remily ise düzenlenen basın toplantısında saldırganların internet ortamında tanıştığını ve çevrimiçi platformlarda radikalleştiğinin değerlendirildiğini söyledi.

MANİFESTO ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller arasında farklı din ve etnik gruplara yönelik nefret söylemleri içeren bir manifesto bulunduğunu belirten Remily, saldırının olası bağlantılarının detaylı şekilde araştırıldığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca şüphelilere ait iki adreste yapılan aramalarda yaklaşık 30 ateşli silah, bir arbalet, mühimmat, taktik ekipman ve çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildiğini açıkladı.

FBI, saldırının yalnızca San Diego İslam Merkezi’ni hedef alıp almadığının henüz netlik kazanmadığını, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.