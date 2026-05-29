Bulgaristan'dan kritik ABD kararı

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, ABD'ye ait 15 uçak ile 500 kişiden oluşan teknik personelin Sofya'da bulunan Vasil Levski Havalimanı'nda haziran ayının sonuna kadar konuşlandırılmasına onay verildiği bildirildi.

Bu yeni adım ile birlikte, söz konusu uçakların ve askeri personelin ülkedeki görev süresi bir ay daha uzatılmış oldu.

DÜZENLEME ŞARTLARI DEĞİŞMEDİ

Sürenin uzatılmasına karşılık, daha önceki süreçte yürürlüğe konulan düzenlemenin niteliğinde, kapsamında ve uygulama koşullarında hiçbir değişiklik yapılmadığı vurgulandı.

Alınan karar doğrultusünde, ABD'ye ait uçaklar ile teknik personelin 30 Haziran 2026 tarihine kadar Sofya Vasil Levski Havalimanı bünyesindeki faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

ÖNCEKİ KARAR MART AYINDA ALINMIŞTI

Bulgaristan hükümeti, daha önce 4 Mart 2026 tarihinde aldığı kararla, ABD uçakları ve personeline mayıs ayının sonuna kadar ülkede kalma izni tanımıştı. Son kararla birlikte bu süreç haziran sonuna kadar esnetilmiş oldu. (AA)