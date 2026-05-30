Bulgaristan’dan ABD’ye vize resti: Askeri uçakların süresi uzatılmadı

Bulgaristan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir süredir perde arkasında yürütülen vize muafiyeti pazarlığı, askeri bir krize dönüştü. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Washington yönetimi vize konusunda somut ve olumlu bir adım atmadığı sürece, ABD askeri unsurlarının ülkede uzun süreli konuşlanmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

'BİZİM DE ÖNCELİKLERİMİZ VAR'

Bulgar Haber Ajansı'nın (BTA) aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Radev, NATO işbirliği kapsamında başkent Sofya’da bulunan ABD uçakları ve yakıt tankerleri için sert bir duruş sergiledi.

Süreçlerin hukuki karmaşıklığının farkında olduklarını belirten Radev, şu ifadeleri kullandı:

"Düzenleyici süreçlerin karmaşıklığını ve zaman gerektirdiğini tamamen anlıyorum. Ancak bizim de önceliklerimiz ve prosedürlerimiz var. Sofya Havalimanı'nda uçak ve tankerlerin uzun süreli konuşlanmasına yönelik talebe olumlu yanıt veremeyiz."

TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Mevcut askeri anlaşmanın süresi Mayıs ayı sonunda dolarken, Bulgar hükümeti Cuma günü aldığı sürpriz kararla bu süreyi sadece Haziran ayı sonuna kadar uzattı. Radev, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede vize serbestisi konusunu bizzat masaya yatırdığını ve konunun aciliyetini ilettiğini belirtti. Bulgar lider, "Şu ana kadar olumlu bir yanıt almış değilim"* diyerek bu 1 aylık geçici uzatmanın ABD'ye "pozisyonunu yeniden değerlendirmesi ve yeni bir yer bulması için tanınan bir süre" olduğunu vurguladı.

KRİZİN ARKA PLANINDA NE VAR?

Bulgaristan ile ABD arasındaki bu gerilimin arkasında hem diplomatik hem de bölgesel iki önemli dinamik yatıyor:

Bulgaristan vatandaşları, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasına rağmen ABD'ye turistik seyahatlerde hala vize almak zorunda olan son azınlık gruplarından biri konumunda. Sofya yönetimi, bu çifte standarttan rahatsız.

Öte yandan Sofya Havalimanı'nda Şubat ayından bu yana konuşlu olan ABD’ye ait KC-135 Stratotanker tipi yakıt ikmal uçakları, bölgesel bir krize de yol açmıştı. Sofya yönetimi, Nisan ayında bu uçakların varlığı nedeniyle İran’dan resmi bir diplomatik protesto notası aldığını açıklamıştı.