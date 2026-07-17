Bulduğu hazineyi korkudan yıllarca sakladı: En sonunda polise teslim oldu

Almanya'nın Borsum köyü yakınlarında 2017 yılında amatör bir metal detektörü kullanıcısı tarafından yasa dışı yollarla kazılan devasa Roma hazinesi nihayet gün yüzüne çıktı.

Yakalanma korkusuyla hazineyi 8 yıl boyunca evinde gizleyen defineci, mühürlü bir kapla polise giderek teslim oldu. Arkeologlar, Aşağı Saksonya eyaletinde heyecan yaratan bu keşfi koruma altına alarak laboratuvar incelemelerine başladı.

GERÇEK BİR HAZİNE ÇIKTI

Polise teslim edilen ahşap kutunun içinden adeta bir servet çıktı. Yapılan ilk incelemelerde kutuda 450 gümüş sikke, gümüş külçeler, 1 altın yüzük ve 1 altın sikke olduğu belirlendi.

M.Ö. 1. yüzyıl sonu ile M.S. 1. yüzyıl arasındaki döneme tarihlenen hazinenin, Roma İmparatorluğu'nun Augustus dönemindeki genişleme sürecine ait olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu yoğun servetin o dönem yüksek sosyal statüye sahip bir kişiye ait olduğunu düşünüyor.

ZAMAN AŞIMI SAYESİNDE CEZADAN KURTULDU

Aşağı Saksonya yasalarına göre izinsiz kazı yapmak ve detektörle arama yapmak tamamen yasak sayılıyor. Hazineyi 23 yaşındayken bulan definecinin, yasal cezalardan korktuğu için yıllarca sustuğu belirlendi.

Ancak ülkede bu suçlar için uygulanan 3 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu için savcılık davayı düşürdü. Pişman olup yetkililerle iş birliği yapan defineci, devlet destekli resmi metal detektörü eğitimi almaya başladı.

BORSUM HAZİNESİ MÜZEDE SERGİLENECEK

Arkeologlar Ekim 2025'te orijinal kazı alanında resmi bir çalışma yürüterek gözden kaçan birkaç sikke daha bulmayı başardı. Eserlerin gömülme nedeni olarak Germen savaşçıların yağması veya yerel bir tapınak adağı olma ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Restorasyon süreci tamamlandıktan sonra Borsum hazinesi, Hildesheim kentindeki bölge müzesinde sergilenecek.