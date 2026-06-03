Bulan milyoner olacak: Doğaya külçe külçe altın sakladılar, turistler akın etmeye başladı

Finlandiya'nın ünlü turizm merkezi Levi, yaz sezonunda turist çekmek için sıra dışı bir etkinlik başlatıyor. Bölgedeki ormanlık alanlara saklanan 20 bin euro değerindeki altın külçesi, ipuçlarını takip eden şanslı bir ziyaretçinin olacak.

Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan ve kış turizmiyle tanınan Levi, yaz aylarında yaşanan durgunluğu aşmak için ödüllü bir yarışma düzenliyor. "Gece Yarısı Güneşi Avı" adı verilen organizasyon kapsamında, yaklaşık 1 milyon lira değerinde bir altın külçesi doğaya gizlendi. Yetkililer, bu adımlarla kuzey yazının henüz keşfedilmemiş güzelliklerine dikkat çekmeyi hedefliyor.

İLK İPUCU 18 HAZİRAN'DA VERİLECEK

Visit Levi tarafından yapılan açıklamaya göre macera 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde başlayacak. Kayıt yaptıran katılımcılara ilk ipucu bu merkezde teslim edilecek.

Yaz boyunca düzenli olarak yeni ipuçları yayımlanmaya devam edilecek ve hazinenin yerini bulmak zamanla kolaylaşacak. Yarışmanın son ipucu ise 22 Ağustos'ta paylaşılacak. Macera severler ipuçlarını çözerken bölgedeki yürüyüş rotalarını ve simge yapıları da keşfetme fırsatı bulacak.

DOĞAYA ZARAR VERMEK VE KAZI YAPMAK YASAK

Etkinlik yetkilileri, yarışmacıların çevreye duyarlı davranması konusunda katı kurallar koydu. Altın külçesini bulmak için kazı yapılmasına veya toprağın eşelenmesine gerek olmadığı açıklandı. Katılımcılardan belirlenen turistik rotaların dışına çıkmamaları ve doğal çevreye hiçbir şekilde zarar vermemeleri istendi.

24 SAAT KESİNTİSİZ AYDINLIKTA ARAYACAKLAR

Kış aylarında Kuzey Işıkları ve kayak pistleriyle öne çıkan bölge, yaz döneminde ise "gece yarısı güneşi" doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bu fenomen sayesinde bölgede günün 24 saati hava kararmıyor.

Yarışmacılar kesintisiz aydınlık sayesinde günün her saatinde altın arama faaliyetini sürdürebilecek. Ziyaretçilere bölgeyi farklı bir mevsimde deneyimleme fırsatı sunmak istediklerini belirten Visit Levi yetkilileri, etkinliğin yerel ekonomiyi canlandırmasını bekliyor.