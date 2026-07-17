Bu tünele giren gemiler bir bir kayboluyor: Yapımı 19 yıl sürdü, 1.5 milyon ton kaya oyuldu

Soğuk Savaş yıllarında Stockholm yakınlarındaki Muskö adasında inşa edilen devasa yer altı askeri üssü yeniden açıldı. İsveç askeri komutanlığı Soğuk Savaş döneminde graniti oyarak inşa ettiği Muskö yer altı üssünü yeniden tam kapasiteyle kullanmaya başladı.

Baltık Denizi bölgesinde güvenlik ortamının kötüleşmesi üzerine harekete geçen İsveç Deniz Kuvvetleri Komutanlığı stratejik öneme sahip bu korunaklı tesise geri döndü.

1.5 MİLYON TON KAYA OYULDU

Tesis, Soğuk Savaş'ın en zorlu yıllarında askeri operasyonları yüzeyden uzakta korumak amacıyla tasarlandı. İnşaat 1950 yılında başladı ve tam 19 yıl sürdü. Dev projede 1.5 milyon ton kaya oyularak dağın içinde devasa bir yer altı altyapısı oluşturuldu.

1969 yılında tamamlanan devasa tesiste gemilerin doğrudan dağın içine girebildiği 3 adet yer altı havuzu bulunuyor. Üs bünyesinde askeri atölyeler ve idari alanlar barındırıyor. Ayrıca ana karaya bağlantı sağlayan ve denizin altından geçen 3 kilometre uzunluğunda bir kara yolu tüneli de lojistik desteği sağlıyor.

DIŞ TEHDİT PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte askeri harcamalarda kesintiye gidilince Muskö üssü merkezi konumunu kaybetmişti. Tersaneler işlemeye devam etse de askeri yoğunluk azaltılmıştı. Ancak bölgedeki yeni gelişmeler tüm planları değiştirdi.

The Guardian gazetesinin haberine göre askeri komutanlığın geri dönüşü dış güvenlik ortamının kötüleşmesiyle doğrudan bağlantılı görünüyor. Bölgesel gerilimler nedeniyle yer altı yapısının sunduğu doğal kaya koruması bugün yeniden hayati bir önem kazanmış durumda. Değişen askeri konjonktür 1969 yapımı bu projeyi tekrar savunmanın merkezine oturttu.